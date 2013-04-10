В 2015 году планируется запуск системы градостроительного кадастра

Министерство регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства ожидает в 2015 году запуска системы градостроительного кадастра.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил министр регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства Геннадий Темник на пресс-конференции в среду.

«Мы планируем, что в 2015 году система градостроительного кадастра будет работать», - сказал министр.

Г. Темник отметил, что до конца текущего года планируется отработать вопрос создания градостроительного кадастра в регионах.

Он напомнил, что в Киеве разработана пилотная версия градостроительного кадастра, а на примерно 60% территорий созданы службы градостроительного кадастра, которые будут заниматься формированием кадастра.

Как сообщал УНИАН, глава Минрегиона поручил руководителям регионов в течение 2013 года в полном объеме завершить работы по формированию служб градостроительного кадастра.

Справка УНИАН. 25 мая 2011 года Кабинет министров Украины утвердил постановление «О градостроительном кадастре», которым принято положение о градостроительном кадастре и Типовое положение о службе градостроительного кадастра.

Градостроительный кадастр – это государственная система хранения и использования геопространственных данных о территории, административно-территориальных единицах, экологических, инженерно-геологических условиях, стандартах и правилах для удовлетворения информационных потребностей в планировании территорий и строительства.