Минрегион в конце апреля ожидает постановления по программе аренды жилья с правом выкупа

Министерство регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства ожидает в конце апреля 2013 года принятия постановления относительно программы обеспечения граждан жильем путем аренды с правом выкупа под 3% годовых.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил министр регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства Геннадий Темник на пресс-конференции в среду.

«Сейчас мы готовим с Министерством финансов новый подход — программа аренды с правом выкупа под 3% годовых. Мы считаем, что программа тоже будет иметь успех... Я думаю, что до конца этого месяца это постановление мы также примем», - сказал министр.

Он уточнил, что проект постановления сейчас находится на согласовании, планируется, что до праздников он будет выписан.

Г. Темник отметил, что необходимо сначала построить квартиры, затем их должно выкупить Государственное ипотечное учреждение, а потом отдавать в аренду с правом выкупа. При этом механизм финансирования предусматривает сегодня используемую учреждением схему.

«На этот год мы хотим дать возможность поддержать уже начатое строительство, а потом перейти на более интенсивное использование», - добавил министр.

Программа активизации экономики на 2013-2014 годы предусматривает привлечение на реализацию программы обеспечения граждан жильем путем аренды с правом выкупа под 3% годовых 6,6 млрд грн под государственные гарантии, из которых 1 млрд грн в 2013 г. (для приобретения 3030 квартир), 5,6 млрд грн — в 2014 г. (для приобретения 16970 квартир).

Как сообщал УНИАН, в ноябре 2012 года сообщалось, что программа аренды жилья с правом выкупа под 3% прошла согласование всех заинтересованных министерств и ведомств и сейчас находится на рассмотрении Министерства финансов, которое должно внести ее на рассмотрение Кабмина.

Тогда проект программы аренды с правом выкупа предусматривал внесение ежемесячной арендной платы в размере 3% от стоимости жилья на протяжении 15 лет. Первый взнос в программе отсутствовал, а процентную ставку и стоимость жилья предлагалось зафиксировать на весь срок выплаты. Планировалось, что право собственности к покупателю переходит после последнего платежа по аренде.

Для реализации программы ГИУ планировало выкупать квартиры только на первичном рынке жилья.