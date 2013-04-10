Создание фонда социального жилья откладывается, заявляет Минрегион

Создание фонда жилья социального назначения, предусмотренное в Программе активизации экономики на 2013-2014 гг., откладывается, этот вопрос может быть рассмотрен в конце текущего года.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил министр регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства Геннадий Темник журналистам в среду.

«На создание фонда социального назначения запланировано 1,5 млрд грн. Это те средства, которые планируется в 2013 году использовать, но этот вопрос еще полностью не отработан. Потому что привлекаются средства на безвозвратной основе. Эти средства возможно будет использовать, когда экономика позвоит увеличить доходную часть государственного бюджета и потом аккумулировать эти средства», - пояснил он.

Г. Темник уточнил, что речь идет только о государственных средствах. «Поэтому если мы их привлекаем на безвозвратной основе, мы фактически увеличиваем нагрузку на государственный бюджет, и у нас нет возможности сейчас 1,5 млрд грн на эту программу направить» - сказал министр.

Он добавил, что этот вопрос может рассматриваться ближе к окончанию бюджетного года.

Программа активизации экономики на 2013-2014 годы предусматривает в 2013 году направить на создание фонда социального назначения 1,5 млрд грн для приобретения 6 тыс. квартир. На 2014 год программа не продлевается.

Г. Темник также отметил, что привлекать средства под госгарантии по другим государственным жилищным программам планируется через Государственный фонд содействия молодежному жилищному строительству.

«Фонд будет брать дополнительные кредиты под свою деятельность как финансовое учреждение. А потом отрабатывать этот вопрос в тех направлениях работы, в которых он уже работает», - пояснил он.

Министр добавил, что средства для возврата средств фондом планируется заложить в государственном бюджете будущих лет.

«Во-первых, привлекаются средства и от населения. Во-вторых, средства даются под государственные гарантии, и это тоже поддержка государства, но она будет разложена в будущие годы, это не разовая поддержка. Они полностью будут возвращаться на протяжении нескольких лет», - резюмировал Г. Темник.

Справка УНИАН. Программа активизации экономики на 2013-2014 годы предусматривает привлечение под государственные гарантии 5,4 млрд грн на реализацию следующих программ: строительство доступного жилья (30/70), молодежное кредитование, «Власний дім», удешевление стоимости льготных ипотечных кредитов, обеспечение жильем инвалидов войны и льготных категорий населения, аренда с правом выкупа.