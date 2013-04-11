В Украине 60% недостроев подлежат сносу – глава Минрегиона

В Украине из 16,9 тысяч недостроенных объектов 60% могут быть снесены из-за нецелесообразности или технического состояния.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил министр регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства Геннадий Темник на пресс-конференции в среду.

Согласно данным анализа Минрегиона, из общего количества строительство более 20% недостроенных объектов было начато еще в советское время, около 40% - в период с 1999 по 2006 год, 10% составляют начатые строительством и продолжающие строиться объекты.

По словам Г. Темника, около 30% объектов возможно достроить, исходя их технического состояния. Еще 27% возможно достроить по первоначальному назначению, а назначение около 15% объектов предлагается изменить, перепрофилировать.

Он уточнил, что 60% попадает под объекты, которые могут быть снесены из-за нецелесообразности или технического несоответствия. Из этого объема из около 17 тыс. объектов только 3 тыс. объектов относятся к жилищной застройке, в том числе около 300 объектов, в которые вложены средства населения.

«По объектам жилищной застройки проведена подготовительная работа, собрано большинство материалов и поставлена задача по каждому объекту в каждой областной администрации доработать и до 1 мая отчитаться, особенно о тех проблемных долгостроях, где были потрачены не только средства бюджета, а и инвесторов, населения», - сказал министр.

Как сообщал УНИАН, в Украине в 2011-2012 годах введено в эксплуатацию 1 тыс. 800 объектов незавершенного строительства, что на 10% сократило общее количество недостроев в Украине.

Справка УНИАН. По данным Государственной службы статистики, в Украине на 1 января 2012 года насчитывалось 16,7 тыс. объектов незавершенного строительства, что на 8,8% меньше аналогичного показателя на 1 января 2011 года.