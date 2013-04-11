Гидрометцентр прогнозирует разлив рек в шести областях Украины

Украинский гидрометеоцентр в связи с весенним половодьем прогнозирует разлив рек на территории 12 районов в шести областях страны.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом директор Украинского гидрометеорологического центра Николай Кульбида сообщил сегодня на брифинге.

“Тенденция к достижению и превышению опасных отметок на реках остается в Подволочиском районе Тернопольской области, Волочиском районе Хмельницкой области. Также сохраняется ситуация в Сокальском районе Львовской области, в 4-х районах Волынской области, 4-х районах Житомирской области и Иванковском районе Киевской области”, - сообщил Н.Кульбида.

По словам директора Департамента организации мероприятий гражданской защиты Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям Василия Стоецкого, по состоянию на утро в Украине остаются подтопленными 96 населенных пунктов, в которых подтоплено 48 жилых домов.

Вместе с тем он отметил, что в Украине нет угрозы подтопления объектов повышенной опасности.

В.Стоецкий добавил, что к ликвидации последствий весеннего половодья в настоящее время круглосуточно задействованы около 400 спасателей.