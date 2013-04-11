В Киеве, Одессе и Львове введут City Card, дающую скидки на посещение музеев и проживание в отелях

Компания "Айлес Сити Кард" планирует ввести в Киеве, Одессе и Львове туристическую карту City Card, которая позволит пользоваться скидками при посещении музеев, ресторанов и проживании в отелях.

Об этом сообщил журналистам на пресс-конференции в УНИАН директор "Айлес Сити Кард" Дмитрий Колос.

"Наличие такого продукта будет способствовать увеличению туристического потока на 10-15%", - сказал он.

Как сообщила на пресс-конференции начальник управления туризма Киевской государственной городской администрации (КГГА) Татьяна Слышик, в 2012 году Киев посетило около 2,8 млн туристов. City Card позволит удержать туристические позиции и создать более комфортные условия для гостей. «Также это будет способствовать имиджу и узнаваемости Киева", - подчеркнула Т. Слышик. Она уточнила, что в данный момент представители City Card ведут переговоры с КГГА о внедрении сервиса.

Как отметил координатор проекта City Card в Украине Игорь Гриус, начало реализации City Card планируется в первой половине мая текущего года. Стартовая цена карты на 3 дня составит 200 грн, карта на 7 дней будет стоить около 400 грн. Приобрести City Card можно будет в туристических пунктах, кассах и специальных точках города.

"Стоимость данной карты будет ниже, чем в Москве и в Европе в целом", - подчеркнул он.

По словам И.Гриуса, руководители проекта уже договорились о сотрудничестве с 70 партнерами в Киеве и ожидают в ближайшее время довести их количество до 100. Таким образом, владелец карты сможет посетить бесплатно около 30 музеев города Киева (среди которых Музей истории Киева и Национальный музей народной архитектуры и быта Украины "Пирогово"), бесплатно посетить экскурсии и воспользоваться скидками на 10-30% в ресторанах и при бронировании проживания в отелях, а также транспортными, медицинскими и юридическими услугами.

Справка УНИАН. City Card - инновационный проект компании "Айлес Сити Кард", который стартует в Киеве, Львове и Одессе. Суть и цель проекта City Card - повышение статуса и узнаваемости украинских городов как культурных центров Европы, а также увеличение уровня предоставления туристических услуг в городах-участниках проекта.

Понятие "City Card" уже давно известно в мире. Сейчас City Card используют около 100 туристических городов, среди которых Лондон, Рим, Венеция, Нью-Йорк, Брюссель и другие.