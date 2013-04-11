В Киеве подорожала аренда офисов

Средняя заявленная стоимость аренды офисных площадей в Киеве в первом квартале 2013 года выросла на 8,2% по сравнению с первым кварталом 2012 года — до 17,87 долл./кв.м.

Об этом говорится в обзоре рынка аренды коммерческой недвижимости в Киеве компании Real Druzi, переданном агентству УНИАН.

По данным компании, в первом квартале 2013 года на рынке аренды коммерческой недвижимости более 70% в структуре спроса и предложения составили офисы.

По сравнению с четвертым кварталом 2012 года, в первом квартале 2013 года наблюдалось увеличение числа предложений аренды офисов на 1,7%.

Стоимость аренды офисной недвижимости в марте 2013 года, по сравнению с январем 2013 года, наиболее существенно выросла в Дарницком районе — на 22,1% - до 17,65 долл./кв.м и Днепровском районе — на 11,3% - до 17,88 долл./кв.м.

Справка УНИАН. Сеть агентств недвижимости Real Druzi - украинская компания, основной сферой деятельности которой является предоставление сервисов в сфере купли-продажи и аренды жилой и коммерческой недвижимости.

В базе компании представлено более 80 тыс. объектов жилой и коммерческой недвижимости Киева и Киевской области.