Попов обещает проверить компанию-инвестора, которая реконструирует ЦУМ

Глава Киевской городской государственной администрации Александр Попов пообещал проверить соблюдение обязательств компанией-инвестором, которая реконструирует столичный ЦУМ.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом А.Попов сказал в интервью журналистам, реагируя на вопрос, получала ли мэрия такие же сообщения, как и депутаты, в которых заявляется, что инвестор разрушил практически все стены исторического здания ЦУМа.

Он сообщил, что даст поручение Государственной архитектурно-строительной инспекции, «поскольку они контролируют эти вопросы, чтобы они проверили те сигналы, которые сегодня есть».

А.Попов заверил, что поскольку есть такие сомнения в обществе, то обязательно разберется в этом вопросе. В то же время он считает, что компания-строитель, которая проводит реконструкцию ЦУМа, не будет нарушать проекта, который был согласован с городской властью и с киевской общиной.

“Они настолько ответственно отнеслись ко всем требованиям, которые мы, как власть, выдвигали в качестве условий, и общественные обсуждения подтолкнули инвестора к принятию тех или иных компромиссных решений, что я точно могу сказать, что мы сохраним внешний вид ЦУМа”, - отметил председатель КГГА.

По его словам, к тому же столица получит самый современный торговый центр, “если не в мире, то в Европе”.

Как сообщают СМИ, депутат Киевсовета от фракции УДАР Алексей Давиденко заявил о намерении обратиться в Генпрокуратуру в связи с тем, что компания, которая проводит реконструкцию универмага, разрушила здание ЦУМа в Киеве, оставив лишь фасады. При этом он отметил, что строители полностью разрушили памятники архитектуры с тыльной стороны и начали наращивать этажность здания.

Как сообщал УНИАН,компания «ЭСТА Холдинг» приступила к очередному этапу подготовительных работ по проекту реконструкции Киевского ЦУМа, который предусматривает установку металлоконструкций, удерживающих внешние стены здания.

В результате реконструкции планируется увеличить общую площадь ЦУМа вдвое - до 37 740 кв. м и построить подземную парковку на 180 мест за счет использования территории внутреннего двора, а также подземного пространства. Все конструкции ЦУМа, за исключением фасадов, будут разобраны - главные фасады здания постройки 1939 и 1952 годов будут укреплены, отреставрированы и сохранены в неизменном виде.

После окончания реконструкции ЦУМ сохранит традиционный формат универмага. На двух подземных уровнях разместится парковка; с первого по шестой этаж - мужская, женская, детская одежда и товары для дома, а крыша с обзорной террасой будет отведена под кафе и рестораны. Также проектом предусмотрен продовольственный отдел.

Компания «ЭСТА Холдинг» - управляющая компания группы «ЭСТА» - холдинга недвижимости группы СКМ. Выступает в качестве инвестора и девелопера, а также осуществляет стратегическое управление объектами коммерческой, гостиничной и жилой недвижимости.