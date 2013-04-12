В Одессе 60% пляжей переданы в аренду частникам, а оставшиеся непригодны для отдыха – горсовет

В Одессе более 60% пляжей переданы в аренду частным предпринимателям, а оставшиеся непригодны для отдыха.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом 11 апреля на брифинге сообщил и.о. начальника управления инженерной защиты территории города и развития побережья Одесского городского совета Олег Сирота.

По его словам, на балансе управления 35 искусственных пляжей, разделенных на 71 участок, из них 36 - в аренде, 5 – в пользовании по договорам о сотрудничестве и только 30 не арендованы.

О.Сирота уточнил, что 30 коммунальных пляжей, по существу, непригодны для эксплуатации. Их необходимо привести в порядок, но, как это делать при отсутствии средств на эти цели, чиновник не уточнил.

Сейчас специалисты управления делают контрольные обмеры площадей пляжей перед началом курортного сезона, и проверяется их техническое состояние. Это делается для определения реальной площади всех пляжей и существующих проблем по дальнейшей эксплуатации.

*** Общая протяженность береговой линии Одесса - 20 километров 540 метров, из них на 13,5 километрах установлены противооползневые сооружения.