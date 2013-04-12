«Эста Холдинг» сохранит исторический фасад киевского ЦУМа, но разрушит само здание
При реконструкции киевского ЦУМа его фасады, являющиеся памятником архитектуры, будут сохранены, увеличение количества этажей не планируется.
Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе компании «Эста Холдинг», прокомментировав заявление депутата Киевсовета от фракции УДАР Алексея Давиденко о том, что компания, проводящая реконструкцию универмага, разрушила здание ЦУМа в Киеве, оставив лишь фасады.
В компании отметили, что фасад здания центрального универмага является памятником архитектуры местного значения, однако, остальная часть здания таковой не является, ни с юридической точки зрения, ни с фактической.
«Согласно выводам Научно-исследовательского института памятникоохранных исследований, это связано с тем, что здание многократно перестраивалось (в 60-х и 80-х годах), интерьеры перепланировались и изменялись. Настоящий памятник архитектуры - оригинальный фасад здания - будет сохранен и реставрирован. Внешне здание не изменится, никакого «наращивания этажей» не планируется», - говорится в пресс-релизе.
«Компания «ЭСТА Холдинг» располагает всей разрешительной документацией, необходимой для реализации проекта. Заявления о каких-либо нарушениях со стороны «ЭСТА Холдинга» не соответствуют действительности и являются спекуляциями. Проект неоднократно проходил профессиональное и общественное обсуждение, в результате чего сам проект был изменен с учетом замечаний общественности», - заявили в пресс-службе.
Как сообщал УНИАН, 11 апреля 2013 г. глава Киевской городской государственной администрации Александр Попов пообещал проверить соблюдение обязательств компанией-инвестором, которая реконструирует столичный ЦУМ, реагируя на вопрос, получала ли мэрия такие же сообщения, как и депутаты, в которых заявляется, что инвестор разрушил практически все стены исторического здания ЦУМа.
Он сообщил, что даст соответствующее поручение Государственной архитектурно-строительной инспекции.
По сообщениям СМИ, депутат Киевсовета от фракции УДАР Алексей Давиденко заявил о намерении обратиться в Генпрокуратуру в связи с тем, что компания, которая проводит реконструкцию универмага, разрушила здание ЦУМа в Киеве, оставив лишь фасады. При этом он отметил, что строители полностью разрушили памятники архитектуры с тыльной стороны и начали наращивать этажность здания.
В начале апреля компания «ЭСТА Холдинг» заявила о том, что приступила к очередному этапу подготовительных работ по проекту реконструкции Киевского ЦУМа, который предусматривает установку металлоконструкций, удерживающих внешние стены здания.
В результате реконструкции планируется увеличить общую площадь ЦУМа вдвое - до 37 740 кв. м и построить подземную парковку на 180 мест за счет использования территории внутреннего двора, а также подземного пространства. Все конструкции ЦУМа, за исключением фасадов, будут разобраны - главные фасады здания постройки 1939 и 1952 годов будут укреплены, отреставрированы и сохранены в неизменном виде.
После окончания реконструкции ЦУМ сохранит традиционный формат универмага. На двух подземных уровнях разместится парковка; с первого по шестой этаж - мужская, женская, детская одежда и товары для дома, а крыша с обзорной террасой будет отведена под кафе и рестораны. Также проектом предусмотрен продовольственный отдел.
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Справка УНИАН. Компания «ЭСТА Холдинг» - управляющая компания группы «ЭСТА» - холдинга недвижимости группы СКМ. Выступает в качестве инвестора и девелопера, а также осуществляет стратегическое управление объектами коммерческой, гостиничной и жилой недвижимости.