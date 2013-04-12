Государственное ипотечное учреждение за год снизило прибыль на 21%

Государственное ипотечное учреждение (ГИУ) в 2012 г. снизило чистую прибыль на 21,17% по сравнению с 2011 годом - до 30,553 млн грн.

Об этом говорится в системе раскрытия информации Национальной комиссии по ценным бумагам и фондовому рынку.

Чистый доход учреждения в 2012 году вырос на 21% - до 245,9 млн грн.

По данным пресс-службы ГИУ, в 2012 году портфель кредитов учреждения для приобретения жилья вырос на 19% (на 144,8 млн грн). На 1 января 2013 года объем рефинансированных ипотечных кредитов ГИУ составил 904,9 млн грн (5342 ипотечных кредита) или 42,2% общего объема кредитного портфеля учреждения (на 1 января 2012 г. - 760,1 млн грн).

Справка УНИАН. Государственное ипотечное учреждение в Украине создано постановлением Кабинета министров Украины 8 октября 2004 года. Учредителем ГИУ выступило государство в лице Кабмина.

Основной целью деятельности ГИУ является рефинансирование ипотечных кредитов за счет средств, полученных от размещения своих облигаций. Бумаги размещаются путем открытой продажи на территории Украины среди инвесторов – юридических и физических лиц, резидентов и нерезидентов. Облигации ГИУ размещает самостоятельно. По бумагам выдается 100% государственная гарантия.