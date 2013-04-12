У Миндоходов разъяснили, как предоставляется льгота по налогу на недвижимость

Льгота по налогу на недвижимость, которая заключается в «нулевой» ставке налога и освобождении собственника квартиры площадью не более 120 кв. м или дома площадью не более 250 кв. м от налогового платежа, предоставляется конкретному человеку и распространяется на один объект собственности, разъяснили в Министерстве доходов и сборов Украины со ссылкой на директора департамента налогообложения физических лиц Вячеслава Бусарева.

В частности, льгота распространяется на объекты недвижимости, независимо от их площади. Например, если собственник владеет квартирой в 140 кв. м, то налог будет начислен на «лишние» 20 квадратных метров.

«Если же квартирой в 140 кв. м владеют два собственника (по 70 кв. м каждый), то оба собственника имеют право на льготу при уплате налога. Даже несмотря на то, что общая площадь квартиры больше льготной. Ведь льгота предоставляется конкретному человеку на те жилые метры, которыми он владеет», - цитируют В.Бусарева в Миндоходов.

Он разъяснил также, что льгота предоставляется только раз в год на один объект недвижимости. Автоматически таким объектом становится место регистрации плательщика. Однако при необходимости объектом налогообложения может стать любой другой объект – по выбору налогоплательщика, который должен заранее сообщить всю необходимую информацию в налоговые органы.

При этом в Миндоходов напомнили, что квитанции для уплаты налога на недвижимость будут рассылаться с 15 апреля. Налогоплательщики, не имеющие льгот, могут заранее уточнить сумму налога, обратившись в налоговые органы. Квитанции об уплате налога на недвижимость предоставлять не нужно. Кроме того, не нужно специально вносить налоговый платеж в декларацию о доходах, если физлицо имеет право такую декларацию не подавать вовсе.

Как сообщал УНИАН, налогообложение недвижимости, отличной от земельного участка, действует в Украине с 1 января 2013 года. Физические лица, не имеющие налоговых льгот, платят налог согласно квитанции, присланной налоговыми органами в срок не позднее 60 дней с момента получения квитанции. Налог на недвижимость выплачивается авансовым платежом на весь год.

Не является объектом налогообложения жилая площадь, находящаяся в собственности государства или территориальных общин, находящаяся в зоне отчуждения или принудительного отселения, принадлежащая детским домам семейного типа. Не облагаются налогом общежития, дачные или садовые усадьбы, но не более одной в расчете на одного налогоплательщика, жилая недвижимость, находящаяся в собственности многодетных семей и семей с приемными детьми, но в расчете не более одного объекта недвижимости на семью.