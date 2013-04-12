Власть рассказала, сколько украинцы будут платить за свою недвижимость

По оценке специалистов Министерства доходов и сборов Украины средняя сумма платежа по налогу на недвижимость составит для квартир площадью более 120 кв. м – 300 грн, для домов площадью 250 кв. м – 800 грн. Об этом УНИАН сообщили в Миндоходов со ссылкой на директора департамента налогообложения физических лиц Вячеслава Бусарева.

«За каждый квадратный метр сверх льготной площади для квартир жилой площадью от 120 до 240 квадратных метров и жилых домов жилой площадью от 250 до 500 квадратных метров платеж составит 1 процент минимальной зарплаты, установленной на 1 января текущего года. Для квартир жилой площадью более 240 квадратных метров и домов жилой площадью более 500 квадратных метров определена ставка в размере 2,7 процента минимальной зарплаты. На 1 января 2013 года минимальная зарплата была утверждена в размере 1147 гривен. По нашим подсчетам, средняя сумма выплат может составить около 300 гривен за квартиру и до 800 гривен за дом», - цитирует пресс-служба В.Бусарева.

Вместе с тем, он посоветовал налогоплательщикам заранее позаботиться о сверке платежей. «Сверить данные о жилой недвижимости и подать заявление о выборе объекта, к которому необходимо применить льготу, нужно до 1 июля 2013 года», - подчеркнул В.Бусарев. Объектом налогообложения, по словам В.Бусарева, является жилая площадь.

Информацию, необходимую для вычисления налога на недвижимость, будут предоставлять органы государственной регистрации прав на недвижимое имущество.

Как сообщал УНИАН, налогообложение недвижимости, отличной от земельного участка, действует в Украине с 1 января 2013 года. Физические лица, не имеющие налоговых льгот, платят налог согласно квитанции, присланной налоговыми органами в срок не позднее 60 дней с момента получения квитанции. Налог на недвижимость выплачивается авансовым платежом на весь год. Квитанции по платежам Миндоходов намерено рассылать с 15 апреля текущего года.