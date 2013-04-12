Налог на недвижимость можно будет выплачивать в рассрочку

Плательщик, обязанный уплатить налог на недвижимость, отличную от земельного участка, имеет право на рассрочку платежа или отсрочку уплаты налога, сообщили в Миндоходов со ссылкой на директора департамента налогообложения физических лиц Вячеслава Бусарева.

«Плательщик имеет право получить рассрочку или отсрочку уплаты налога. Для этого человек должен доказать, что у него есть обстоятельства, которые могут привести к образованию налогового долга, и предоставить экономическое обоснование возможности погашения своих налоговых обязательств, в случае применения режима рассрочки», - цитирует пресс-служба В.Бусарева.

Как сообщал УНИАН, с 15 апреля Миндоходов начинает рассылать платежные квитанции по налогу на недвижимость, которые необходимо оплатить не позднее 60 дней с момента получения. Вместе с тем, возникающие в процессе оплаты вопросы – включая объем платежа, определение объекта налогообложения или просьбу о рассрочке можно разрешить, обратившись в налоговые органы. По оценкам Миндоходов средний размер платежа для квартир, площадью свыше 120 кв. м составит 300 грн, для домов площадью свыше 250 кв. м – 800 грн.

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