В Украине подтоплено 98 населенных пунктов

В Украине к 12 апреля в результате осадков и снеготаяния подтоплены 98 населенных пунктов.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом на брифинге сообщил начальник отдела Департамента реагирования на чрезвычайные ситуации Госслужбы по чрезвычайным ситуациям Василий Сницар.

«На сегодняшний день подтопление грунтовыми водами отмечается в 98 населенных пунктах в пяти областях. Эта такие области как Киевская, Волынская, Житомирская, Ривненская, Львовская и Винницкая. При этом подтоплено 112 жилых домов в трех областях – Киевской, Ривненской, Львовской», - сообщил В.Сницар.

На протяжении суток для откачивания воды на придомовых территориях привлекались 300 спасателей и 100 единицы насосного оборудования. За сутки откачали 30 тыс. кубометров воды. В целом со 2 апреля откачано 880 тыс. кубометров воды, из которых 550 тыс. кубометров – в Киевской области.

В.Сницар также отметил, что в 7 населенных пунктах Киевской, Ривненской, Черниговской и Черновицкой областей нарушено транспортное соединение. Для обеспечения нормального транспортного соединения задействовано 1300 спасателей и 200 единиц техники.

Как сообщал УНИАН, по информации Укргидрометцентра, 12-14 апреля в реках бассейна Припяти (Волынская, Ривненская области), р. Стрипа возле Бучача (приток Днестра в Тернопольской области), р Стырь возле Луцка продолжится подъем уровней воды.

12-13 апреля в реках Закарпатской области будет формироваться очередная волна весеннего паводка с повышением уровней воды на р. Тиса (до 1-2 м), р. Боржава (до 1-1,5 м), р. Уж (Ужгород – до 1-1,7 м).