Суд обязал частное предприятие вернуть столице 0,16 га земли Киевской крепости

Хозяйственный суд удовлетворил иск прокуратуры Киева и обязал частное предприятие вернуть в коммунальную собственность 0,16 га земли на территории историко-архитектурного памятника Киевская крепость.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе столичной прокуратуры.

Как отметили в наблюдательном ведомстве, решением Киевсовета в 2004 году земельный участок общей площадью 0,16 га и стоимостью почти 4 млн. грн по улице Чигорина, 59, в Печерском районе столицы было передано ООО «Три Богатыря» в аренду сроком на 25 лет для строительства офисно-административного здания со спортивными помещениями.

В то же время прокурорской проверкой установлено, что решение Киевсовета является незаконным, поскольку указанный участок расположен в центральном историческом ареале Киева на территории охранной зоны памятника архитектуры и градостроения национального значения – Васильковского укрепления Киевской крепости. В соответствии с постановлением Совета министров УССР от 06.09.1979 года, данный памятник включен в перечень объектов, которые находятся под охраной государства, отметили в прокуратуре.

В соответствии с законодательством, земли историко-культурного значения принадлежат к особо ценным землям, строительство на которых запрещено, подчеркивается в сообщении.

Поэтому по иску прокуратуры Хозяйственным судом решение Киевсовета отменено и признан недействительным договор аренды с ООО «Три Богатыря». Кроме того, предприятие обязано вернуть землю в коммунальную собственность.