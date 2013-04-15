Украина должна активизировать усилия по обеспечению населения качественной водой - Клюев

Вопросы улучшения обеспечения населения качественной водой должны быть приоритетными в деятельности центральной и местной властей Украины.

Об этом заявил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Андрей Клюев в комментарии журналистам по случаю Дня окружающей среды, который отмечается в Украине каждую третью субботу апреля, сообщили УНИАН в пресс-службе СНБО.

По его словам, в Украине в последние десятилетия сохраняются негативные тенденции относительно недостачи пресной воды, постепенного истощения и растущего загрязнения ее источников. В итоге падает качество питьевой воды, растет потенциальная угроза возникновения чрезвычайных ситуаций, ухудшается эпидемиологическая ситуация, констатировал А.Клюев.

Одной из ключевых проблем он назвал дефицит финансирования на модернизацию систем водоснабжения, водоотвода и других гидротехнических сооружений по всей Украине. А.Клюев сообщил, что в аварийном и ветхом состоянии находится около 37% водопроводных сетей, а потери воды в системах водоснабжения составляют почти 30% от объема поданной в сеть воды и постоянно растут. В неудовлетворительном состоянии находится и большинство децентрализованных объектов водоснабжения - бюветов и колодцев, а артезианские воды во многих регионах Украины требуют дополнительной очистки.

По словам А.Клюева, несмотря на то, что по сравнению с 80-ми годами прошлого века Украина более чем вдвое уменьшила объем использования воды, из-за низкого качества очистки сточных вод уровень загрязнения водоемов не уменьшается. Секретарь СНБО подчеркнул необходимость ускорения внедрения новых технологий и оборудования для очистки воды. Также, по словам А.Клюева, нужно принимать дополнительные меры по очистке ливневых и шахтных вод.

Секретарь СНБО заявил, что считает необходимым усилить ответственность за нарушение требований законодательства по вопросам обеспечения качества водных ресурсов и питьевой воды - слишком много случаев его невыполнения.

«Из-за отсутствия надлежащего реагирования допускается большое количество нарушений в пределах водоохранных зон и прибрежных полос - такие земли предоставляют напрокат и в частную собственность, на них даже возникают несанкционированные свалки», - сказал А.Клюев.

Кроме этого, заявил секретарь Совбеза Украины, важно повысить эффективность системы мониторинга объектов водоснабжения, провести их паспортизацию, что позволит в дальнейшем проводить адекватный анализ их состояния.

По словам А.Клюева, нормативно-правовая база, которая касается этой сферы, требует значительного совершенствования и гармонизации с водным законодательством Европейского Союза.