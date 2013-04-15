Жилье эконом-класса на первичном рынке Харькова в 1-м квартале подешевело на 6,9%

Средняя стоимость жилья эконом-класса на первичном рынке недвижимости Харькова за первый квартал 2013 года снизилась на 6,9% - до 6262 грн/кв. м, сообщили УНИАН в пресс-службе девелоперской компании «Макрокап Групп» (Харьков).

По данным компании, в первом квартале жилье бизнес-класса подорожало в среднем на 2,4% - до 10283,3 грн/кв.м. В сегменте жилья премиум-класса средняя стоимость квадратного метра снизилась на 8,6% - до 13 389,4 грн.

В компании отметили, что снижение цен в эконом-классе скачкообразно произошло в начале года. Ожидания застройщиков об увеличении покупательской способности и оживлении рынка не оправдались, и цены пошли вниз.

«Кроме того, к началу года были, в основном, распроданы наиболее востребованные и дорогие (в пересчете на квадратный метр) варианты жилья (однокомнатные и небольшие двухкомнатные квартиры). Наконец, ряд застройщиков снизили цены, проводя различные акции в попытке оживить рынок, который все еще находится в стагнации», - поясняют в компании причины снижения цен в эконом-сегменте.

Как сообщал УНИАН, по оценкам «Макрокап Групп», на первичном рынке Харькове средняя стоимость жилья эконом-класса выросла на 15,2% по сравнению с 2011 годом — до 6 726,2 грн/кв м.

Справка УНИАН. «Макрокап Групп» (Makrocap Group, Харьков) объединяет девелоперскую, строительную и архитектурную компании, которые реализуют различные проекты в ряде регионов Украины. История группы началась в 1997 году с создания ООО «Макрокап Девелопмент Украина» (МКДУ).