«Киевэнерго» начало отключение потребителей столицы от отопления

Энергогенерирующая компания «Киевэнерго» 16 апреля начала отключение столичных потребителей от отопления, сообщает пресс-служба компании.

«Дата завершения отопительного сезона в Киеве определена распоряжением Киевской городской государственной администрации №542 от 15 апреля 2013 года в связи с достижением среднесуточной температуры воздуха +8°С в течение трех суток», - сказано в сообщении.

Согласно сообщению, технологически процесс отключения продлится несколько дней.

«Сначала будут отключаться административные здания и жилой фонд, а объекты социальной сферы (детские сады, больничные стационары, школы) – по заявкам их балансодержателей», - отмечено в сообщении.

Как сообщал УНИАН, отопительный сезон 2012/2013 в объектах социальной сферы Киева начался 8 октября, в жилом фонде – 10 октября.

Справка УНИАН. «Киевэнерго» генерирует и поставляет тепловую и электрическую энергию в Киеве, входит в состав ДТЭК.

Генерацию электрической энергии «Киевэнерго» осуществляет на двух теплоэлектроцентралях – ТЭЦ-5 (установленная электрическая мощность – 700 МВт, тепловая – 1874 Гкал/ч) и ТЭЦ-6 (установленная электрическая мощность – 500 МВт, тепловая – 1740 Гкал/ч). Транспортировка электроэнергии обеспечивается сетью воздушных и кабельных линий общей протяженностью более 11,7 тыс. км.

Производство тепловой энергии «Киевэнерго» осуществляет на ТЭЦ-5, ТЭЦ-6, а также на 3 станциях теплоснабжения и 183 котельных. Общая установленная мощность тепловых источников – 8725 Гкал/ч. Транспортировка тепловой энергии обеспечивается теплосетями общей протяженностью около 2,3 тыс. км (в двухтрубном измерении).

Основными акционерами «Киевэнерго» являются компания ДТЭК (72,39% акций) и НАК «Энергетическая компания Украины» (25% акций).

ДТЭК – крупнейшая частная вертикально интегрированная энергетическая компания Украины. Входит в состав финансово-промышленной группы «Систем Кэпитал Менеджмент» (СКМ). Предприятия ДТЭК создают эффективную производственную цепочку от добычи и обогащения угля до генерации и продажи электроэнергии.