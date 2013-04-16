В Киеве ожидается рост количества сделок с жильем, цены будут стабильными – эксперты

В Киеве в конце августа — начале сентября 2013 года ожидается увеличение количества сделок с жильем, а цены на квартиры сохранятся на текущем уровне.

Как передает корреспондент УНИАН, такое мнение высказал президент Ассоциации специалистов по недвижимости Украины (АСНУ) Сергей Злыдень на пресс-конференции во вторник.

«Мы предполагаем, что осенью произойдет всплеск деловой активности и количество сделок начнет увеличиваться практически во всех сегментах, но в первую очередь – на вторичном рынке. Однако цена квадратного метра останется такой же, как и сейчас», – сказал он.

Руководитель комитета Ассоциации специалистов по недвижимости Украины (АСНУ) по информационным технологиям, сервисам, аналитике и МЛС Эдуард Бразас отметил, что стоимость жилья стабилизировалась как на вторичном, так и на первичном рынке.

«Покупатели не могут, продавцы не хотят. И это шаткое равновесие позволяет ценам стоять на месте. На вторичку цены не меняются на протяжении последнего года в целом по Украине... На первичку цены в принципе тоже стабильные», - сказал Э.Бразас.

Он добавил, что в Киеве на первичном рынке жилья появляется достаточно много предложений по цене 1 тыс. долл./кв. м, что достаточно актуально, «поскольку даже повышение стоимости на 100-200 долл. оказывает существенное влияние на покупателей, и они перестают покупать».

«На самом деле сегодня покупатель очень чувствителен к цене, буквально чуть-чуть (повышают – УНИАН) – и его не заманишь никакими калачами», – уточнил руководитель комитета АСНУ.

По данным Э.Бразаса, в первом квартале произошло некоторое снижение цены на загородное жилье и дома в черте города. Такое жилье менее ликвидно и интересно для покупателя, его рассматривают как вторую недвижимость.

«Самые дешевые предложения этого сегмента в какой-то момент становились альтернативой городскому жилью, но достойной альтернативы так и не появилось», – констатировал он.

Э.Бразас отметил, что такие факторы, как новые правила регистрации прав на недвижимость, введение налога на недвижимость, грядущее ограничение наличных расчетов, новые попытки Кабмина зарегулировать рынок оценки недвижимости для налогообложения, кипрский кризис «перешибить глобальную экономическую проблему в нашей стране не могут и на рынок с точки зрения активизации практически не влияют».

«Без изменения ситуации как с доходами граждан вообще, так и с ипотечным кредитованием в частности ничего у нас на рынке не произойдет. Так как ни в первом, ни во втором вопросе повода для оптимизма не намечается, то, соответственно, и в ближайшее время на рынке недвижимости, скорее всего, все будет происходить в такой же динамике», - считает Э.Бразас.

По мнению президента АСНУ, стабильность цен на недвижимость говорит о том, что «мы проходим нормальную стадию экономического кризиса — стабилизации, депрессии, но за ним в любом случае происходит рост».

С.Злыдень отметил, что сегодня рынок недвижимости находится в сбалансированном состоянии и четко соответствует как политическому, так и экономическому состоянию страны. «Рынок недвижимости был перегрет в 2008 году лишь только потому, что вдруг появившиеся большие средства в стране помимо финансового рынка в первую очередь распределились на рынке недвижимости», – пояснил он.

По данным АСНУ, в Киеве средняя стоимость жилья на вторичном рынке составляет 1800 долл./кв. м, в Одессе — 1200 долл./кв. м, во Львове — 1150 долл./кв. м, в Днепропетровске — 850 долл./кв. м, в Харькове — 800 долл./кв. м.