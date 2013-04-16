Азаров уверен в надежности дамбы Киевского водохранилища - "критического состояния нет"

Премьер-министр Украины Николай Азаров уверен в надежности дамбы Киевского водохранилища.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал журналистам после посещения дамбы Киевской ГЭС.

«К сожалению, имеют место спекуляции, связанны, например, с критическим состоянием Киевской дамбы. Ну, никакого критического состояния нет», - сказал Н.Азаров.

По словам главы правительства, мониторинг ситуации на Киевской дамбе проводится постоянно.

«Состояние ни дамбы, ни плотины никаких опасений не вызывают... Поэтому эти спекуляции, я бы сказал, ничего позитивного не несут», - отметил Н.Азаров.