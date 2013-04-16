Налог на недвижимость может привести к росту стоимости аренды жилья – эксперт

Введение в этом году налога на недвижимость может привести к повышению стоимости аренды жилья.

Как передает корреспондент УНИАН, такое мнение высказал руководитель комитета Ассоциации специалистов по недвижимости Украины (АСНУ) Юрий Пита на пресс-конференции во вторник.

По его мнению, владелец недвижимости будет закладывать сумму налога в арендную плату за жилье. «Аренда оплачивается ежемесячно, а налог — один раз в год. Сам владелец может посчитать, сколько он должен заплатить. Если, например, сумма налога будет 500 грн, то он сумму распределит на 12 месяцев», - отметил эксперт.

Ю.Пита напомнил, что уплатить налог нужно в течение двух месяцев после получения уведомления от налоговой, а за просрочку платежей предусмотрены штрафы. При этом он порекомендовал владельцам недвижимости проверять почту как по месту регистрации, так и по месту расположения недвижимости, так как уведомления могут прийти на один из адресов.

Однако президент Ассоциации специалистов по недвижимости Украины (АСНУ) Сергей Злыдень считает, что введение налога на недвижимость с достаточно низкой ставкой налогообложения — это генеральная репетиция перед повышением данного налога.

«Это некий звонок о том, что, вполне вероятно, отработав механизм, учтя все факторы и не вызвав возмущения населения, потому что это небольшие средства на сегодня, в дальнейшем можно сделать увеличение ставки налога. Это вполне реальные вещи», - предполагает С.Злыдень. По его мнению, арендодатель не будет перекладывать налог на плечи арендатора и увеличивать арендные ставки. «В тех размерах, которые сегодня есть, мне кажется, он (налог – УНИАН) никак не повлияет на рынок аренды», - считает С.Злыдень.

По данным АСНУ, в Киеве средняя стоимость аренды жилья составляет 650 долл./месяц.

Как сообщал УНИАН, с 15 апреля Миндоходов начинает рассылать платежные квитанции по налогу на недвижимость, которые необходимо оплатить не позднее 60 дней с момента получения. Вместе с тем, возникающие в процессе оплаты вопросы, включая объем платежа, определение объекта налогообложения или просьбу о рассрочке, можно решить, обратившись в налоговые органы.

По оценкам Миндоходов, средний размер платежа для квартир площадью свыше 120 кв. м составит 300 грн, для домов площадью свыше 250 кв. м – 800 грн.