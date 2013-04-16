Стоимость аренды жилья в Киеве в этом году может измениться в пределах 5% - эксперт

Стоимость аренды жилья в Киеве по итогам 2013 года может измениться на 5% в сторону увеличения или уменьшения.

Как передает корреспондент УНИАН, такое мнение высказал руководитель комитета Ассоциации специалистов по недвижимости Украины (АСНУ) по информационным технологиям, сервисам, аналитике и МЛС Эдуард Бразас на пресс-конференции во вторник.

«Мы глобального роста цен не прогнозируем. Плюс-минус 5%. Аренда по итогам прошлого года показала рост на 5%... По количеству сделок, я надеюсь, активизация действительно произойдет, а по ценам я не вижу поводов для каких-то кардинальных тенденций», - считает он.

Руководитель комитета АСНУ добавил, что на украинском рынке доминирует общемировая тенденция аренды жилья в складчину, что позволило рынку продемонстрировать положительную тенденцию.

По данным Э.Бразаса, за первый квартал этого года стоимость аренды в Киеве выросла в среднем на 1-1,5%.

«Рынок аренды показывает положительную динамику. В том смысле, что количество сделок не уменьшается, цены потихоньку подрастают. Самое дешевое предложение вымывается, соответственно, средние цены подрастают», - сказал он.

Э.Бразас уточнил, что за 2,5 тыс. грн, как было полгода-год назад, снять жилье в Киеве уже нереально, а самое дешевое предложение стартует с 3-3,5 тыс. грн за квартиру в месяц.

По данным АСНУ, в Киеве средняя стоимость аренды жилья составляет 650 долл./месяц.