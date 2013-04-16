Государственное ипотечное учреждение сформировало резервы на 50 млн грн

Государственное ипотечное учреждение (ГИУ) по итогам 2012 года сформировало резервы на 50 млн грн, сообщили УНИАН в пресс-службе учреждения.

По данным пресс-службы, резервы составляют 1,7% от общего объема активов учреждения.

В ГИУ пояснили, что резервы формируются под проблемные кредиты, срок погашения которых истек.

По состоянию на 1 января 2013 года кредитный портфель ГИУ составил 904,9 млн грн.

Справка УНИАН. Государственное ипотечное учреждение в Украине создано постановлением Кабинета министров Украины 8 октября 2004 года. Учредителем ГИУ выступило государство в лице Кабмина.

Основной целью деятельности ГИУ является рефинансирование ипотечных кредитов за счет средств, полученных от размещения своих облигаций. Бумаги размещаются путем открытой продажи на территории Украины среди инвесторов – юридических и физических лиц, резидентов и нерезидентов. Облигации ГИУ размещает самостоятельно. По бумагам выдается 100% государственная гарантия.