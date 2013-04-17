Квартирная очередь в 2012 году сократилась на 5,7% - до 1,021 млн человек

В Украине на конец 2012 года на квартирном учете состояло 1 млн 021,7 тыс. семей и одиноких граждан, что на 5,7% (62 тыс.) меньше, чем на конец 2011 года, сообщает Государственная служба статистики.

По данным ведомства, наиболее многочисленными категориями, которые находились на квартирном учете, были жители общежитий - 158,2 тыс. (15,5%) и молодые семьи - 102,7 тыс. (10,1%).

Из общего количества семей и одиноких граждан, состоявших на квартучете, 26,6%  граждан пользуются правом первоочередного получения жилья, 9,2% граждан, пользующихся правом внеочередного получения жилья и 64,2% граждан, находящихся в общей очереди.

В структуре очередников 693,369 тыс. семей и одиноких граждан находится на квартучете более 10 лет, 152,393 тыс. - 6-9 лет, 148,936 тыс. - 1-5 лет, 27,010 тыс. - меньше года.

В Госстате отметили, что в 2012 году получили жилье и улучшили свои жилищные условия 7,2 тыс. семей и одиноких граждан, что почти не отличается от соответствующего показателя прошлого года (0,7% от количества семей и одиноких граждан, состоящих в очереди на конец 2011 года).

Из общего количества получивших жилье граждан 30,5% составили граждане, воспользовавшиеся правом первоочередного получения жилья, 21% - правом внеочередного получения жилья и 48,5% граждан находились в общей очереди.

Больше всего жилья получили семьи и одинокие граждане в Киеве (1169 семей и одиноких граждан), Донецкой области (1329), Луганской области (682), меньше всего — в Тернопольской области (23), Закарпатской области (24) и Херсонской области (27).