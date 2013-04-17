Украинцы входят в число лидеров среди иностранцев - покупателей польской недвижимости

Варшава. Граждане Украины входят в число лидеров среди физических лиц-иностранцев, покупающих земельные участки, жилье и коммерческую недвижимость во входящей в Европейский Союз Польше.

Об этом свидетельствует отчет польского министерства внутренних дел, которым располагает УНИАН.

Согласно документу, в прошлом году украинцы купили в Польше более 27 га земли и почти 20 тыс. кв. м жилой и коммерческой недвижимости.

При этом украинцы получили более 100 из примерно 400 разрешений на покупку недвижимости в Польше в случаях, когда этого требовало польское законодательство.

Почти 80% всех выданных разрешений предоставлены на покупку земельных участков - главным образом сельскохозяйственного назначения, и украинцы заняли первое место по количеству полученных согласований вместе с гражданами Германии: по 51.

В то же время украинцы купили значительно меньше земли, чем немцы , которые приобрели только по выданным им разрешениям 134 га, а лидерами среди физических лиц были граждане Голландии, которые купили почти 300 га.

В пятерку лидеров вошли также американцы и белорусы, которые получили по 17 разрешений на покупку 116 и 7 га земли в Польше.

По данным отчета, иностранцы, в том числе иностранные компании, купили в Польше в прошлом году 8,6 тыс. объектов недвижимости (с учетом тех, на которые не требуются разрешения), 70% которых приобрели частные лица.

Чаще всего иностранцы покупали землю (4,2 тыс. сделок) и жилую недвижимость (2,8 тыс. сделок).

"В 2012 году больше всего недвижимости без требования получения разрешения приобрели граждане Германии (почти 2 тыс. единиц), Голландии (более 500), Украины (почти 470), Великобритании и Франции (по около 450) и Кипра (около 440)", - отметили в министерстве.

В то же время данные отчета свидетельствуют о том, что с учетом площадей покупаемых земельных участков и объектов недвижимости лидируют иностранные компании, а не физлица: в прошлом году они приобрели около 3 тыс. из проданных 3,5 тыс. га участков и более 380 тыс. кв. м недвижимости из проданных почти 600 тыс. кв. м.

По данным МВС Польши, с 1990 по 2012 год польские власти выдали иностранцам более 24 тыс. разрешений на покупку земельных участков общей площадью больше 50 тыс. га.

Справка УНИАН. Польское законодательство разрешает иностранцам покупать недвижимость без специального разрешения в ряде случаев, среди которых покупка жилья для собственных нужд.

По данным польского госагентства ANR, в прошлом году сельскохозяйственная земля в Польше подорожала по сравнению с 2011 годом на 12% - до 6,2 тыс. долл. за га (1USD=3,1PLN).

По данным АMRON–SARFiN, в четвертом 4-м квартале 2012 года квадратный метр жилья на самом дорогом рынке недвижимости в Польше - столичной Варшаве - стоил в среднем 2,3 тыс. долл., что на 8% меньше, чем годом ранее.

В Украине, где официально запрещено продавать сельхозземлю, нормативная оценка стоимости одного га на конец прошлого года составляла около 1,5 тыс. долл.

По данным агентства "Столичная недвижимость", квадратный метр жилья в Киеве на конец прошлого года в среднем стоил около 2 тыс. долл., что на 5% меньше, чем на конец 2011 года.