Минрегион предлагает штрафовать за реконструкцию и капремонт квартир без разрешения

Министерство регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства предлагает штрафовать за проведение без разрешения реконструкции или капитального ремонта квартир в многоквартирных домах.

Об этом говорится в законопроекте «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины о переоборудовании и перепланировании жилых помещений», размещенном на сайте министерства.

Предлагается дополнить ст. 96 Кодекса Украины об административных правонарушениях, согласно которой за выполнение строительных работ по реконструкции или капитальному ремонту квартиры в многоквартирном жилом доме без получения документа, который дает право на выполнение таких работ, приведение недостоверных данных в таком документе, а также эксплуатацию квартиры после проведения реконструкции или капитального ремонта без принятия в эксплуатацию, предлагается штрафовать в размере от 300 до 350 не облагаемых налогом минимумов доходов граждан (5100 - 5950 грн).

Документом также предлагается внести изменения в ст. 100 Жилищного кодекса Украинской ССР.

Статью предлагается дополнить нормой, согласно которой работы по переоборудованию и перепланировке жилого дома и жилого помещения, не предусматривающие вмешательства в несущие и ограждающие конструкции или инженерные системы, осуществляются их владельцем (арендатором) без получения разрешения или другого документа, который дает право на их выполнение. После их завершения ввод объекта в эксплуатацию не требуется.

Перечень таких работ определяется центральным органом исполнительной власти, обеспечивающим формирование государственной политики в сфере градостроительства.

Если в результате выполнения работ меняется площадь, количество или назначение помещений в домах государственного или общественного жилищного фонда, их проведение допускается с письменного согласия арендодателя, предоставленного в соответствии с правилами пользования жилыми помещениями.