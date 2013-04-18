Киевсовет утвердил план территории Беличанского леса для "БИОНИК Хилл"

Депутаты Киевсовета утвердили детальный план территорий комплексной застройки с объектами жилого, общественного, административного, научно-производственного и промышленного назначения с объектами социальной инфраструктуры и паркингами на земельном участке по улице Пономарева, 1А в Святошинском районе Киева.

Как передает корреспондент УНИАН, за это решение проголосовали 82 из 98 зарегистрированных в зале депутатов.

В начале обсуждения проекта решения выступили представители общины Киева, которые подчеркнули, что речь идет о территории Беличанского леса. В частности, представитель Комитета защиты Беличанского леса Вероника Агеева сказала, что проект “БИОНИК Хилл” (BIONIC Hill) предусматривает строительство 35-тысячного микрорайона с жилой и офисной застройкой в центре Беличанского леса.

Она также обратила внимание, что защитники леса ожидают в ближайшее время подписания Президентом Украины указа о предоставлении Беличанскому леса статуса национального природного парка.

“Мы предлагаем вам взять тайм-аут и снять этот вопрос с рассмотрения, дождаться, пока Беличанский лес получит статус национального природного парка, а затем рассматривать этот вопрос”, - сказала В.Агеева, обращаясь к депутатам.

По ее словам, детальный план территории Беличанского леса после подписания соответствующего указа Президента нужно будет рассматривать уже исходя из других условий, а именно с учетом статуса этого леса как национального природного парка.

В ответ на это заявление депутат Киевсовета Юрий Бондарь сказал, что площадка, которая отводится под “БИОНИК Хилл”, - это территория бывшей военной части.

По его словам, никакого вреда лесу в данном случае не будет нанесено, а община Киева должна положительно относиться к тому, что нашелся инвестор, который заинтересовался этой территорией.

По результату голосования Киевсовет утвердил детальный план указанной территории, несмотря на аргументы общественных активистов.

Согласно приложенному к проекту решения проектному плану территории застройки, в пределах инновационного парка «БИОНИК Хилл» планируется построить, кроме учебно-исследовательского центра, конференц-залы и офисные здания с шоу-румом, также наукоемкое производство. Запланировано также построить многоквартирные жилые дома и гостиницу на 165 номеров, общежитие, ЖЭК, отделение связи, предприятия бытового обслуживания, поликлинику на 700 посетителей, общеобразовательную школу на 33 класса, детское дошкольное заведение на 160 мест, помещение для культурно-массовой работы с населением, досуга и любительской деятельности, видеосалон, библиотеку, торговые заведения продовольственных и непродовольственных товаров. Предусматривается открыть заведения общественного питания с магазинами кулинарии, центрами фитнесса, паркинг на 750 авто и т. п.

В решении отмечается, что проект ДПТ прошел общественное обсуждение, и все замечания и предложения общественности рассмотрены на заседании рабочей группы, созданной в соответствии с приказом Департамента градостроительства и архитектуры от 22 января 2013 г., учтены.

Как сообщал УНИАН, проект BIONIC Hill был презентован на первом киевском инновационном форуме Kyiv City Open Doors, который прошел в столице 19-20 апреля 2012 года.

20 апреля КГГА подписала меморандумы о сотрудничестве с 11 американскими инвесторами, которые представляют венчурные фонды Кремниевой долины, в рамках реализации проекта по строительству инновационного парка BIONIC Hill.

По словам председателя КГГА Александра Попова, проект планируется реализовать в ближайшие 2-3 года. По его словам, меморандумы подписаны с компаниями, которые имеют практический опыт реализации таких проектов и которые будут инвестировать средства в реализацию соответствующих проектов.

Стоимость проекта, по информации А.Попова, составляет около 1 млрд долларов.