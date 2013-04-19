Самая дешевая квартира в Киеве продается за 27 тыс. долл., сообщает портал бесплатных объявлений Slando.

За эту стоимость предлагается квартира в Приборном переулке общей площадью 13 кв.м в 5-этажном доме. Туалет и крохотная кухня находятся в квартире, а вот ванная уже общая на пять квартир.

На втором месте пятерки самых доступных квартир столицы находится студио на ул. Олевской за 29 тыс. долл. Общая площадь квартиры составляет 27 кв.м, жилая – 20 кв.м.

Третью позицию занимает «гостинка» на ул. Елены Телиги за 33,5 тыс. долл. Квартира с ремонтом занимает площадь 25 кв.м.

На четвертом месте - квартира на бульваре Академика Вернадского за 34 тыс. долл. «Гостинка» имеет площадь 23 кв.м, в ней сделан косметический ремонт, есть встроенная кухня и кладовка.

Замыкает пятерку «гостинка» на бульваре Академика Вернадского стоимостью 35 тыс. долл. Квартира площадью 27 кв.м с новой столяркой, бронедверью и сантехникой.

Как сообщал УНИАН,самая дорогая квартира в Украине продается в Киеве за 11,5 млн долл.

Справка УНИАН. Slando.ua – доска частных интернет-объявлений украинцев, входит в крупный холдинг электронной коммерции Аllegro Group Ukraine.

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