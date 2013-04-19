В Украине объем субсидий сократился на 23,4%

В январе-марте 2013 года жителям Украины были назначены субсидии на оплату жилищно-коммунальных услуг (ЖКУ) на сумму 34,7 млн грн, что на 10,6 млн грн (на 23,4%) меньше, чем в январе-марте 2012 года.

Об этом УНИАН сообщили в Государственной службе статистики Украины.

Согласно сообщению, из общей суммы в городской местности субсидии назначены в размере 30,8 млн грн, в сельской – 3,9 млн грн.

Субсидии на возмещение расходов на оплату ЖКУ в январе-марте 2013 года были назначены 238,9 тыс. семей (94,7% от общего количества семей, обратившихся за субсидиями), из них в городской местности – 176,1 тыс., в сельской – 62,8 тыс. семей. По сравнению с январем-мартом 2012 года количество семей, которым были назначены субсидии, увеличилось на 19,9 тыс. (на 9,1%).

Средний размер назначенной субсидии на одну семью в марте т.г. уменьшился по сравнению с мартом 2012 года на 52,7% – до 95 грн.

Среди регионов наибольший размер назначенных субсидий зафиксирован в Киевской, Харьковской и Львовской областях (258-228,5 грн), наименьший – в Кировоградской и Херсонской областях (20,7 грн и 17,8 грн).

Как сообщал УНИАН, в январе-феврале 2013 года жителям Украины были назначены субсидии на оплату жилищно-коммунальных услуг на сумму 27,7 млн грн, что на 8,5 млн грн (на 23,5%) меньше, чем в январе-феврале 2012 года.

В январе 2013 года жителям Украины были назначены субсидии на оплату жилищно-коммунальных услуг на сумму 17,1 млн грн, что на 3,9 млн грн (на 18,57%) меньше, чем в январе 2012 года.