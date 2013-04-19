Миндоходов называет разумной дискуссию о возможной отсрочке платежей по налогу на недвижимость

Министерство доходов и сборов считает разумной развернувшуюся дискуссию о возможной отсрочке по уплате налога на недвижимость до 1 января 2014 года, как предлагается в законопроекте №2405 о внесении изменений в Налоговый кодекс в части налогообложения жилой недвижимости.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом в интервью журналистам заявил министр Александр Клименко.

«Я хочу заверить, что Миндоходов готово к администрированию налога на недвижимость. Каких-либо трудностей мы не испытываем. Вместе с тем, есть действительно дискуссия, и она вполне разумная о том, чтобы дать плательщику квитанции, и провести сверки до конца года», - сказал А.Клименко.

При этом он обратил внимание, что в целом дискуссия ведется в плоскости удобства плательщика налога. «Нам важно избежать неприятностей – сделать это как сервис для плательщика», - подчеркнул министр и заверил, что в случае, если изменения к закону будут приняты, министерство будет готово не только выполнять новые законодательные требования, но и возвращать плательщикам те налоги, которые будут уплачены до момента возможного принятия изменений в законодательство. «Сегодня нет смысла комментировать законопроект как инициативу, но если она и будет принята, то порядок возврата средств определен – по заявлению плательщика», - сказал министр.

Напомним, законопроект о внесении изменений в процесс налогообложения жилой недвижимости, изначально подготовленный Кабинетом министров, готовится ко второму чтению в парламенте. Предлагаемые изменения, в частности, касаются возможности получения квитанции об уплате налога на недвижимость до 1 июля и одновременно проведения сверки всех данных вплоть до 31 декабря 2013 года. При этом в 2013 году налог на недвижимость предлагается не начислять, а уже начисленный налог – не платить.

Как сообщал УНИАН, действующая статья Налогового кодекса вступила в силу с 1 января 2013 года. Не является объектом налогообложения жилая площадь, находящаяся в собственности государства или территориальных общин, находящаяся в зоне отчуждения или принудительного отселения, принадлежащая детским домам семейного типа. Не облагаются налогом общежития, дачные или садовые усадьбы, но не более одной в расчете на одного налогоплательщика, жилая недвижимость, находящаяся в собственности многодетных семей и семей с приемными детьми, но в расчете не более одного объекта недвижимости на семью.

Физические лица, не имеющие налоговых льгот, платят налог согласно квитанции, присланной налоговыми органами в срок не позднее 60 дней с момента получения квитанции. Налог на недвижимость выплачивается авансовым платежом на весь год. Налог начисляется за каждый квадратный метр сверх льготной площади для квартир жилой площадью от 120 до 240 кв. м и жилых домов жилой площадью от 250 до 500 кв. м, платеж составит 1% минимальной зарплаты, установленной на 1 января 2013 года. Для квартир жилой площадью более 240 кв. м и домов жилой площадью более 500 кв. м определена ставка в размере 2,7% минимальной зарплаты.

На 1 января 2013 года минимальная зарплата утверждена в размере 1 147 грн.

Миндоходов начало рассылать квитанции с 15 апреля. Средний размер платежа для квартир, площадью свыше 120 кв. м, составит 300 грн, для домов площадью свыше 250 кв. м – 800 грн.