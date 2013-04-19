Укргосреестр внедрит электронную систему управления очередью

Государственная регистрационная служба Украины внедрит электронные системы управления очередью.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Укргосреестра, об этом сказал глава ведомства Дмитрий Ворона в ходе совместного совещания Министерства юстиции Украины, Государственной регистрационной службы Украины и Государственного агентства земельных ресурсов Украины по актуальным вопросам государственной регистрации прав на недвижимое имущество, которая состоялась сегодня в Донецке.

По словам Д.Вороны, в настоящее время Укргосреестр принимает все необходимые меры, чтобы максимально упростить и сделать комфортным обслуживание в отделах регистрации.

«Хочу отметить, что после поступления обращений и жалоб относительно очередей в отделениях регистрации Кабинетом министров принято решение о выделении средств для территориальных органов государственной регистрации на закупку электронных систем управления очередью, которые будут установлены во всех проблемных точках», - отметил Д.Ворона.

Закупка этих систем будет осуществляться Минюстом как главным распорядителем бюджетных средств, в соответствии с Законом Украины «Об осуществлении государственных закупок».

В целом планируется установить 29 таких систем.

Как сообщал УНИАН, Государственная регистрационная служба разместила на своем официальном сайте изображения с веб-камер, расположенных в органах государственной регистрации прав, благодаря чему в специальном разделе каждый гражданин может выбрать ближайший орган регистрации в своем регионе и проверить ход и скорость обслуживания заявителей. Фотоизображение обновляется ежеминутно.

Напомним, раньше в Украине действовало четыре государственных реестра, в которых подлежали регистрации права на недвижимость: реестр прав собственности на недвижимое имущество; реестр сделок; реестр ипотек и реестр запретов отчуждения недвижимого имущества.

С 1 января 2013 года регистрацию прав на недвижимость проводят органы Государственной регистрационной службы Украины (Укргосреестр) вместо Бюро технической инвентаризации.