Количество получивших господдержку для покупки жилья в 2012 году выросло в 2,3 раза

В Украине в 2012 году количество семей, которые получили государственную поддержку для покупки жилья, выросло в 2,3 раза по сравнению с 2011 годом - до 2,857 тыс. семей.

Такие уточненные данные приводит пресс-служба Государственного фонда содействия молодежному жилищному строительству.

По словам главы правления фонда Леонида Рисухина, в 2012 году механизмами льготного долгосрочного кредитования молодых семей и государственной поддержки для строительства доступного жилья воспользовались 2 857 семей, что в 2,3 раза больше, чем в 2011 году.

В прошлом году в рамках реализации программ фонда введено в эксплуатацию 66 жилых домов в разных регионах Украины, в которых 1087 квартир получили семьи - участники программ фонда.

Как сообщал УНИАН, по состоянию на 26 декабря 2012 года в Украине в рамках реализации жилищных государственных программ, реализуемых Госфондом содействия молодежному строительству, господдержку в течение 2012 года получили 2596 семей, что в 2 раза превышает показатель за 2011 год.