Проблема очередей при регистрации недвижимости ликвидирована - глава Укргосреестра

В настоящее время проблема массовых очередей при государственной регистрации недвижимости в Украине уже ликвидирована.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил глава Укргосреестра Дмитрий Ворона сегодня на пресс-конференции в Донецке после совместного совещания Министерства юстиции Украины, Государственной регистрационной службы Украины и Государственного агентства земельных ресурсов Украины, на котором рассматривались актуальные вопросы государственной регистрации прав на недвижимое имущество.

«Я с уверенностью могу сказать, что проблема массовых очередей, которые были в начале января, ликвидирована. Ни в одном отделении Государственной регистрационной службы нет тех тысячных очередей, которые были еще полгода назад в период работы Бюро технической инвентаризации», - сказал Д.Ворона.

При этом он добавил, что «устранить проблему удалось, благодаря открытию новых помещений для государственной регистрации». По словам главы Укргосреестра, сейчас в структуре службы работают 584 отделения, что более, чем в два раза превышает количество отделений БТИ, которых насчитывалось 280. На сегодняшний день государственные регистраторы работают в более, чем 200 крупных городах Украины.

Д.Ворона также сообщил, что за первый квартал текущего 2013 года госрегистраторами зарегистрировано 645,091 тыс. заявлений и обращений граждан, из которых было рассмотрено 587,771 тыс., или 91%. Количество удовлетворенных заявлений и обращений достигает 97% от рассмотренных.

Так, если в январе 2013 года госрегистраторы зарегистрировали 83,511 тыс. заявлений и обращений, из которых 70% (или 58,236 тыс.) было рассмотрено, то в марте уже было зарегистрировано 204,777 тыс. и рассмотрено 93% от зарегистрированных.

В ходе общения с журналистами глава Государственной регистрационной службы Украины также заявил, что граждане Украины с вопросами могут напрямую обращаться на его официальную страничку в Фейсбук.

«В социальной сети Фейсбук работает моя официальная страничка. Аналогичные странички имеют руководители регистрационных служб в каждом регионе. Таким образом, граждане имеют возможность напрямую обращаться к тем, кто обеспечивает государственную регистрацию», - сказал Д.Ворона.

Он также напомнил, что для открытости службы в каждом областном центре, в помещениях, где занимаются приемом граждан, функционируют вэб-камеры, с которых изображения в режиме онлайн транслируется на официальном сайте Укргосреестра. Д.Ворона подчеркнул, что «до конца августа вэб-камеры будут установлены во всех больших городах Украины».