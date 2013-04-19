Правительство намерено уделять большое внимание развитию Киева - Азаров

Правительство намерено уделять большое внимание развитию Киева.

Об этом премьер-министр Украины Николай Азаров заявил в ходе общения с пользователями Facebook, отвечая на вопрос о том, как быть депутатам Киевсовета, если срок их полномочий по закону истекает 2 июня.

"Об этом немало говорилось, и я не хочу повторяться, тем более, что вопрос сейчас находится на рассмотрении Конституционного суда. В любой стране должно уважаться мнение Конституционного суда. Поэтому давайте подождем, какой вердикт вынесет суд и потом будем обсуждать эту тему", - сказал Н.Азаров.

Он высказал сожаление, что во время дебатов в Верховной Раде по этому вопросу высказывалось много неправды, особенно по взаимоотношению между центральным правительством и киевской властью. Н.Азаров привел пример изъятия части подоходного налога, который собирается в Киеве со всех работающих.

"Однако никто не говорил о том, что в Киеве работает значительная часть каждый день приезжающих и уезжающих из Киева граждан, которые живут в других населенных пунктах. А следовательно, другие населенные пункты должны содержаться. Возникает вопрос: за счет чего? Именно поэтому Бюджетный кодекс предусматривает в таких случаях перераспределение части налога в пользу других населенных пунктов", - подчеркнул Н.Азаров.

Также он отметил, что в Киеве сосредоточено большое количество центральных офисов больших и средних компаний, таких например, как "Нафтогаз", "Энергоатом", офисы центральных банков, которые уплачивают громадные налоги по месту своей регистрации, то есть в Киеве.

"Но ведь производственные предприятия размещены по всей стране. Никто не говорил также о том, что ежегодно Киев получает из госбюджета громадную дотацию на функции столицы. Никто не говорил о том, что за счет централизованных капитальных вложений в Киеве строились и строятся множество объектов. Никто не говорил о том, что в Киеве модернизируются и реконструируются многие медицинские учреждения, входящие в систему академий наук. Словом, как обычно со стороны оппозиции звучали ложь, обман и демагогия. Мы прекрасно понимаем, что Киев - столица нашей страны и именно поэтому, независимо от того, кто находится у власти в Киеве, правительство уделяло и будет уделять большое внимание развитию Киева", - подчеркнул Н.Азаров.