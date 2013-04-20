Глава Укргосреестра просит Кабмин увеличить финансирование ведомства

Глава Государственной регистрационной службы Украины Дмитрий Ворона просит Кабинет министров увеличить бюджетное финансирование своего ведомства из-за большого роста обращений граждан.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Д.Ворона заявил на пресс-конференции в Донецке в пятницу после совместного совещания представителей Министерства юстиции Украины, Государственной регистрационной службы Украины и Государственного агентства земельных ресурсов Украины, на котором рассматривались актуальные вопросы государственной регистрации прав на недвижимое имущество.

«У нас сегодня есть достаточно большая проблема во всех службах – это материально-техническое обеспечение», - сказал Д.Ворона, отметив, что нужны и более вместительные помещения, и новые компьютеры, и различны расходные материалы.

«Наши цифры в целом по регистрациям за первый квартал в этом году вдвое больше, чем за прошлый год. Это действительно волнует… То, что мы имели из бюджета, на сегодняшний день у нас практически заканчиваются деньги на бумагу, на все расходы и материалы», - объяснил глава ведомства, подчеркнув, что «в бюджете не было предусмотрено такого огромного вала обращений, которые мы получили после БТИ».

Так, за первый квартал текущего 2013 года госрегистраторами было зарегистрировано 645,091 тыс. заявлений и обращений граждан, из которых было рассмотрено 587,771 тыс., или 91%.

«Кроме того, мы сегодня расширяем наши помещения, наши заведения, которые сегодня также требуют финансирования», - добавил Д.Ворона.

Он сообщил: «Поэтому мы обратились сегодня к правительству с инициативой, чтобы увеличить финансирование регистрационной службы. Это нужно для большего удобства, для повышения качества предоставления наших услуг. Инициируем сегодня, чтобы нам выделили дополнительные деньги, чтобы улучшить наши сервисы так, как это должно быть». При этом Д.Ворона не стал конкретизировать, какую сумму средств нужно привлечь для решения данной проблемы, но акцентировал, что «общественно значимая функция (Укргосреестра - УНИАН) требует перераспределения финансирования бюджета».

Напомним, раньше в Украине действовало четыре государственных реестра, в которых подлежали регистрации права на недвижимость: реестр прав собственности на недвижимое имущество; реестр сделок; реестр ипотек и реестр запретов отчуждения недвижимого имущества.

С 1 января 2013 года регистрацию прав на недвижимость проводят органы Государственной регистрационной службы Украины (Укргосреестр) вместо Бюро технической инвентаризации.

Как сообщал УНИАН, Государственная регистрационная служба Украины внедрит электронные системы управления очередью, чтобы максимально упростить и сделать комфортным обслуживание граждан в отделах регистрации. С этой целью будет закуплено 29 электронных систем управления очередью, которые будут установлены во всех проблемных точках.