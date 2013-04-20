Во время субботника в Украине будет высажено около 2 миллионов деревьев - Вилкул

Во время всеукраинского субботника, приуроченного к акции «За чистую окружающую среду», будет высажено около 2 миллионов деревьев.

Об этом заявил вице-премьер-министр Украины Александр Вилкул, сообщает Правительственный портал.

«Сегодня миллионы небезразличных жителей страны с семьями и друзьями принимают участие в благоустройстве парков, скверов, мемориальных комплексов. Во время субботника по всей Украине будет отремонтировано около 6 тысяч детских площадок, убрано 14 тысяч гектаров придомовых территорий и ликвидировано 8 тысяч несанкционированных свалок», - сказал А.Вилкул, который вместе с киевлянами высадил саженцы клена в парке им. Тараса Шевченко.

В мероприятии также приняли участие министр регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства Геннадий Темник, министр инфраструктуры Владимир Козак и председатель КГГА Александр Попов.

В соответствии с поручением вице-премьер-министра, в каждом городе и районе был создан штаб и открыта «горячая» линия, на которую обращались жители для уточнения мест проведения мероприятий по благоустройству.

Местные органы власти обеспечивали координацию работ, предоставляли необходимый инвентарь и технику. В субботнике приняли участие работники коммунальных предприятий, представители общественных организаций, волонтеры, молодежь.

«Люди воспринимают субботник как праздник, а не как необходимость. Это традиция нашего народа - сообща наводить чистоту на улицах и во дворах после зимы, тем более такой сложной, как в этом году. Я благодарю всех украинцев, которые принимают участие в этом субботнике», - сказал А.Вилкул.