Азаров: День окружающей среды – это повод проявить способность к объединению

Проведение Дня окружающей среды является хорошим поводом проявить способность к объединению вокруг идеи экологического и духовного развития государства, подтверждением сознательного отношения к сохранению окружающей среды.

Об этом сказал премьер-министр Украины Николай Азаров в приветствии по случаю Дня окружающей среды, сообщает Правительственный портал.

«Обычно накануне Пасхи каждая добропорядочная семья убирает, ремонтирует и украшает свое жилье после холодной зимы. Хотелось бы, чтобы этот день сплотил за добрым делом как можно больше украинцев, которые осознают, что порядок в государстве начинается с собственного дома, улицы, села и города», - отметил в приветствии премьер-министр.

Он заметил, что «природоохранные органы, представители науки и общественности прилагают усилия для того, чтобы мы с Вами могли дышать чистым воздухом, пить качественную воду и воспитывать здоровых детей». «В год проведения в Киеве юбилейного Международного форума «Окружающая среда для Украины” мы должны продемонстрировать современное виденье решения экологических проблем и примеры успешной реализации стратегических направлений государственной политики», - отметил Н.Азаров и пожелал соотечественникам воодушевления и хорошего настроения.