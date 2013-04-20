До конца августа во всех отделах регистрации больших городов появятся веб-камеры – Укргосреестр

До конца августа нынешнего года во всех отделах Государственной регистрационной службы Украины больших городов установят веб-камеры.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Государственной регистрационной службы Украины, об этом сказал руководитель этого учреждения Дмитрий Ворона во время общего совещания Министерства юстиции Украины, ГРСУ и Государственного агентства земельных ресурсов Украины по актуальным вопросам государственной регистрации прав на недвижимое имущество, которое состоялось 19 апреля.

Д.Ворона также отметил, что сейчас в каждом областном центре, в помещениях, где осуществляется прием граждан, функционируют веб-камеры, изображение с которых в режиме онлайн транслируется на официальном сайте Укргосреестра.

«Благодаря этому каждый может ознакомиться с ситуацией в органах государственной регистрации, и увидеть на самом деле, есть ли там очереди», – сказал Д.Ворона.