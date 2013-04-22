В Украине 70% домов строят из низкокачественных материалов – эксперт

В Украине 70% жилых домов строят с использованием строительных материалов низкого качества.

Такое мнение высказала архитектор Анна Искиэрдо, сообщили УНИАН в ее пресс-службе.

По оценкам архитектора, основная доля новостроек, построенных с использованием строительных материалов низкого качества, приходится на дома эконом-класса – порядка 60%, на дома бизнес-класса – 30% и премиум-класса – 10%.

А.Искиэрдо отметила, что, в основном, оборудование и материалы внутренней и наружной отделки украинские застройщики покупают из Китая и ближнего зарубежья, поскольку здесь предлагает продукцию на 30-40% дешевле, чем аналогичные материалы европейского или даже украинского производства. Соответственно, компаниям выгодно покупать материалы китайского производства, несмотря на их низкое качество.

Среди основных строительных материалов и оборудования, которые в настоящее время экспортируют из Китая, архитектор назвала керамику и строительные смеси, лифты, двери, эскалаторы, лакокрасочные материалы, кабель и т.д.

«Сегодня многие делают ремонты, используя экологически чистые материалы. При этом они не учитывают, из каких материалов построен дом. Вся экологичность отделки квартиры, мебели и т.д. может быть нивелирована благодаря застройщику, который экономил во время строительства и возводил дом из некачественных стройматериалов», – сказала А.Искиэрдо.

Архитектор также отметила, что использование материалов низкого качества влияет и на техническую безопасность здания. Поэтому государство должно усилить контроль над использованием материалов при строительстве и соблюдением застройщиками государственных строительных норм.

Как сообщал УНИАН, В Украине за 2012 год было введено в эксплуатацию 10 млн 749,5 тыс. кв. м жилья, что на 14,2% больше соответствующего периода 2011 года.

В Украине в 2011 году введено в эксплуатацию 9 млн 410,4 тыс. кв. м жилья, что на 0,8% больше, чем в 2010 году.

В Украине в 2010 году было введено в эксплуатацию 9 млн 339,3 кв. м жилья, что на 45,9% больше, чем за 2009 год.