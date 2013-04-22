Государственное ипотечное учреждение в мае выпустит облигации на 1 млрд грн

Государственное ипотечное учреждение (ГИУ) во второй декаде мая 2013 года планирует выпустить облигации на 1 млрд грн.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил журналистам в понедельник председатель правления ГИУ Валентин Рыбачук в ходе круглого стола о перспективах развития ипотечного кредитования в Украине в 2013 году.

Согласно утвержденному финансовому плану ГИУ, в текущем году планируется выпустить облигаций на 2 млрд грн.

«Ставка рефинансирования на этот год там заложена 15,3%, 2 млрд грн стоит заимствование по облигациям», - сказал он.

В.Рыбачук отметил, что учреждение уже разместило облигаций на 1 млрд грн, а во второй декаде мая планируется разместить облигации еще на 1 млрд грн.

Предправления ГИУ сообщил, что снижение ставки рефинансирования возможно при условии, если снижается ставка заимствования на внутреннем рынке страны.

«Понизится ставка на внутреннем рынке – соответственно, у нас ставка сразу же понизится. Потому что выпуск облигаций на 2 млрд грн предусматривает плавающую ставку, при которой определено, что если опускается ставка заимствования на внутреннем рынке, то, соответственно, мы сразу опускаем. Сегодня она составляет 14,3%, то есть она соответствует как раз выпуску наших облигаций», - пояснил В.Рыбачук.

Он также отметил, что ГИУ станет оператором программы аренды жилья с правом выкупа под 3%, принятие которой ожидается в конце апреля этого года.

В.Рыбачук уточнил, что на выкуп квартир планируется направить средства от размещения облигаций, а на компенсацию процентной ставки (разница между ставкой рефинансирования в 15,3% и стоимостью кредита для заемщика в 3%) — средства, предусмотренные на программу удешевления ипотечных кредитов (ипотека под 3%).

«Если у нас сегодня 15,3% годовых, то компенсационные у нас будут выплачены из той статьи бюджета, которая сегодня запланирована на программу «Доступное жилье». Но там запланирована выдача 13%, а нам нужно выдавать 12,3%», - пояснил предправления ГИУ. В.Рыбачук уточнил, что ставка рефинансирования включает ставку выпуска облигаций плюс административные расходы учреждения. При этом, если снизится стоимость заимствования на внутреннем рынке страны и, соответственно, снизится ставка по выпуску облигаций, то размер компенсации также уменьшится.

Он уточнил, что в этом году на «Доступное жилье» (ипотека под 3%) предусмотрено 300 млн грн, но если понадобится, сумма будет увеличена.

«После того как будет принята программа (аренды с правом выкупа под 3% - УНИАН), будут вноситься изменения в статью бюджета о том, чтобы эта статья распространялась на ГИУ», - добавил В.Рыбачук.

Он отметил, что планируется сформировать список квартир для участия в программе. Процесс выкупа ГИУ квартир будет происходить, как только на квартиру будет найден покупатель.

«Не будет такого, что человек приходит и заключает с нами договор под 16% (как в программе ипотеки под 3% - УНИАН). Он будет сразу заключать (договор – УНИАН) с нашей компанией под 3% годовых. Все остальные процессы будут лежать на нас», - добавил председатель правления ГИУ.

Как сообщал УНИАН, Государственное ипотечное учреждение заявляло о начале с 10 декабря 2012 года выпуска облигаций на сумму 2 млрд грн под государственную гарантию, а 28 декабря 2012 года - о начале размещения ипотечных облигаций на 500 млн грн.

Справка УНИАН. Государственное ипотечное учреждение в Украине создано постановлением Кабинета министров Украины 8 октября 2004 года. Учредителем ГИУ выступило государство в лице Кабмина.

Основной целью деятельности ГИУ является рефинансирование ипотечных кредитов за счет средств, полученных от размещения своих облигаций. Бумаги размещаются путем открытой продажи на территории Украины среди инвесторов – юридических и физических лиц, резидентов и нерезидентов. Облигации ГИУ размещает самостоятельно. По бумагам выдается 100% государственная гарантия.