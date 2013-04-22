ГИУ до конца года направит 1,5 млрд грн на рефинансирование кредитов
Государственное ипотечное учреждение (ГИУ) до конца текущего года намерено направить 1,5 млрд грн на рефинансирование кредитов.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил журналистам в четверг председатель правления ГИУ Валентин Рыбачук в ходе круглого стола о перспективах развития ипотечного кредитования в Украине в 2013 году.
«1,5 млрд грн до конца года мы готовы направить на выкуп кредитов. Для этого нам нужно активизировать работу банков по выдаче кредитов», - сказал он.
В.Рыбачук добавил, что возможности учреждения позволяют увеличить количество рефинансированных кредитов до 7-8 тыс.
По словам предправления ГИУ, учреждение с начала 2013 года по состоянию на 19 апреля рефинансировало 139 кредитов для приобретения жилья на сумму 26,6 млн грн. В частности, с начала апреля учреждение рефинансировало свыше 100 кредитов на 20 млн грн.
В свою очередь, первый заместитель председателя правления ГИУ Юрий Зоц отметил, что кредитование сдерживалось из-за технических проблем, связанных с введением с начала года новых правил регистрации прав на недвижимость. В частности, из-за технических нюансов учреждение не может рефинансировать 60 кредитов, по которым было принято решение в прошлом году, поскольку банки не могут их оформить нотариально.
Ю.Зоц отметил, что рекомендованная ГИУ ставка кредитования банков на уровне 18% (ставка рефинансирования ГИУ — 15,3% плюс 2,7% комиссионные банка) является актуальной на рынке, поскольку срок кредитования по программе ГИУ доходит до 30 лет. В то же время ставка кредитования коммерческих банков доходит до 26-27% со сроком кредитования 10-20 лет.
Он также призвал банки активнее участвовать в программе ГИУ по достройке жилых домов в плане стимулирования продаж квартир в уже достроенных домах.
По данным ГИУ, на начало 2013 года на балансе учреждения находится 5339 кредитов на 904,2 млн грн. Всего со дня своего создания ГИУ рефинансировало около 8 тыс. кредитов на 1,5 млрд грн.
ГИУ при участии банков-партнеров профинансировало завершение строительства 27 жилых домов на общую сумму свыше 700 млн грн, что позволяет ввести в эксплуатацию около 420 тыс. кв. м жилья на более 5,5 тыс. квартир. В первом квартале этого года ГИУ профинансировало достройку жилого дома общей площадью около 20 тыс. кв. м в Киеве.
В учреждении отметили, что 25 апреля т.г. планируется ввод в эксплуатацию жилого дома общей площадью 10 тыс. кв. м в Борисполе.
Справка УНИАН. Государственное ипотечное учреждение в Украине создано постановлением Кабинета министров Украины 8 октября 2004 года. Учредителем ГИУ выступило государство в лице Кабмина.
Основной целью деятельности ГИУ является рефинансирование ипотечных кредитов за счет средств, полученных от размещения своих облигаций. Бумаги размещаются путем открытой продажи на территории Украины среди инвесторов – юридических и физических лиц, резидентов и нерезидентов. Облигации ГИУ размещает самостоятельно. По бумагам выдается 100% государственная гарантия.