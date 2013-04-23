С начала года выдано 215 кредитов по программе удешевленной ипотеки на 47 млн грн

В Украине с начала 2013 года выдано 215 кредитов по программе удешевленной ипотеки (под 3%) на сумму 47 млн грн.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил журналистам глава правления Государственного фонда содействия молодежному жилищному строительству Леонид Рысухин в рамках круглого стола «Ипотека-2013: реалии, проблемы, перспективы».

«С начала года по программе удешевления стоимости ипотечных кредитов получили кредиты 215 семей на сумму 47 млн грн», - сказал он.

Л. Рысухин добавил, что фонд в полном объеме выполняет обязательства по компенсации процентной ставки коммерческих банков по договорам, заключенным в прошлом году. «Люди получили уже такой компенсации в размере более 9 млн грн», - добавил глава правления фонда.

Также он сообщил, что финансирование программы молодежного кредитования из государственного бюджета начнется с мая текущего года.

В то же время, по словам Л. Рысухина, за средства местных бюджетов и за счет уставного капитала фонда с начала года по программе молодежного кредитования выдано 50 кредитов.

Как сообщал УНИАН, в марте 2013 года в Украине были подписаны первые в этом году четыре договора о предоставлении кредитов на приобретение жилья по программе удешевленной ипотеки (под 3%) в Ужгороде, Черкассах и Киеве на общую сумму 1 млн 231,5 тыс. грн.

Министерство регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства Украины в 2013 году рассчитывает на заключение гражданами 6,7 тыс. ипотечных договоров в рамках программы удешевления ипотеки под 3%.

Справка УНИАН. В 2012 году механизмами льготного долгосрочного кредитования молодых семей и государственной поддержки для строительства доступного жилья воспользовались 2 857 семей, что в 2,3 раза больше, чем в 2011 году.