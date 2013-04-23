Пшонка хочет проверить законность застройки побережья Азовского и Черного морей

Генеральный прокурор Виктор Пшонка обещает в ближайшее время организовать проверку законности застройки побережья Азовского и Черного морей во всех регионах Украины.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом В.Пшонка заявил в ходе брифинга в Одессе.

«Выезжая сюда, попросил, чтобы мне дали обзор всех обращений, всех конфликтных ситуаций, которые есть в Одессе. И гидропарк, и пляжи – все участки выделены с нарушением действующего законодательства», - сказал В.Пшонка.

В то же время он подчеркнул, что застройка побережья – хронически больной вопрос не только для Одесской области, а и для всего побережья Азовского и Черного морей, везде, где имеются различные населенные пункты, включая большие города и маленькие села.

«Идет ряд расследований. Вносятся заявления в Единый реестр. Вступает в новую стадию – обращаются в суд, суды затягиваются... Мое мнение однозначно – в ближайшее время должен быть наведен порядок. Строго должны быть предупреждены органы власти в части этих незаконных действий. Я, когда почитал об Одессе, сам для себя поставил задачу, и она будет реализована – дать соответствующее задание прокурорам городов, районов, там где есть побережье Азовского и Черного морей определяется срок где-то до июня», - заявил В.Пшонка.

В частности, он сказал, что поручит прокурорам произвести проверки и тщательно проанализировать ситуацию: сколько расследуются уголовные дела, сколько незаконных актов, как долго дела слушаются в судебных заседаниях, кто осуществил незаконные застройки и почему они продолжаются.

Также прокурорам предстоит выяснить, почему побережье ограждается бетонными или металлическими заборами, что особенно актуально накануне курортного сезона.

В.Пшонка также сказал, что надеется данной проверкой добиться положительных результатов, но отметил, что не все зависит от надзирающего органа.

«Поверьте, не все зависит от следствия, прокуратуры. Меня насторожила волокита в суде. Но вопрос попробуем сдвинуть. Никаких ограждений, никаких незаконных построек не должно быть. Уж как-то очень осторожно подходят к вопросу о сносе незаконной застройки. Ставились незаконные объекты гораздо быстрее, чем сносятся», - сказал В. Пшонка.

Он также добавил, что необходима профилактика для недопущения незаконной стройки, а то, что в судах дела о незаконной застройке побережья рассматриваются годами, приводит к повтору таких нарушений.