ГИУ ожидает в мае принятия программы аренды жилья с правом выкупа под 3%

Государственное ипотечное учреждение (ГИУ) ожидает в мае текущего года принятия программы аренды жилья с правом выкупа под 3%.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил журналистам первый заместитель председателя правления ГИУ Юрий Зоц в рамках круглого стола «Ипотека-2013: реалии, проблемы, перспективы».

Он отметил, что программа была разработана еще в прошлом году, однако сейчас «процесс прошел заново».

«Мы снова пересогласовали и подправили некоторые детали, и надеемся, что в течение мая согласование смежными министерствами будет закончено», - сказал Ю. Зоц.

Он добавил, что документу осталось пройти согласование Министерства финансов и Министерства экономического развития и торговли. По его словам, новая редакция программы не содержит существенных отличий от прошлогодней.

Первый зампредседателя ГИУ также отметил, что банкам было интересно принимать участие в программе рефинансирования ипотечных кредитов ГИУ в прошлом году, когда ставка рефинансирования составляла 11% годовых.

«Сейчас, когда мы вынуждены были заимствования прошлого года размещать по цене 14,3%, на уровне заимствований Министерства финансов, то, соответственно, цена нашей работы и цена тех ресурсов, которые мы размещаем перед банками, тоже возросла до 15,2%... Сейчас речь идет о том, что заимствование, которое стоит в бюджете этого года, в размере 2 млрд грн для ГИУ, направить именно на программу аренды с выкупом», - добавил Ю. Зоц.

Он уточнил, что облигации на 2 млрд грн будут направлены на уставную деятельность учреждения, в том числе и на выкуп квартир по программе аренды с правом выкупа.

«Постановление по аренде с выкупом предусматривает изменения в устав. Мы сможем приобретать эти объекты недвижимости на рынке. Тогда это пойдет просто в рамках нашей уставной деятельности», - сообщил Ю.Зоц.

По его словам, программа предусматривает компенсацию из бюджета процентной ставки (между ставкой рефинансирования ГИУ и ставкой в 3% для покупателя).

«Программа имеет свои преимущества, и мы видим, с точки зрения рынка, что если бюджет выделит небольшую сумму относительно общих объемов на компенсацию, она будет очень интересна», - считает первый зампредправления учреждения.

В частности, среди плюсов программы он выделил отсутствие первого взноса и достаточно небольшой ежемесячный платеж. Предполагается, что приобретаться будет новое, сданное в эксплуатацию и готовое для проживания жилье.

Как сообщал УНИАН, председатель правления ГИУ Валентин Рыбачук предполагает, что компенсация процентной ставки по аренде с правом выкупа может осуществляться из средств программы удешевленной ипотеки (под 3%).

Министерство регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства ожидает в конце апреля 2013 года принятия постановления относительно программы обеспечения граждан жильем путем аренды с правом выкупа под 3% годовых.

В ноябре 2012 года сообщалось, что программа аренды жилья с правом выкупа под 3% прошла согласование всех заинтересованных министерств и ведомств и сейчас находится на рассмотрении Министерства финансов, которое должно внести ее на рассмотрение Кабмина.

Тогда проект программы аренды с правом выкупа предусматривал внесение ежемесячной арендной платы в размере 3% от стоимости жилья на протяжении 15 лет. Первый взнос в программе отсутствовал, а процентную ставку и стоимость жилья предлагалось зафиксировать на весь срок выплаты. Планировалось, что право собственности к покупателю переходит после последнего платежа по аренде.

Для реализации программы ГИУ планировало выкупать квартиры только на первичном рынке жилья.