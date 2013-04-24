Азаров поручил готовить "сани к зиме"

Премьер-министр Николай Азаров поручил вице-премьер-министру Александру Вилкулу, министру строительства, регионального развития и ЖКХ Геннадию Темнику до конца мая провести совместно с региональными администрациями коллегии по вопросам подготовки к осенне-зимнему периоду 2013-2014 годов.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Н.Азаров сказал, открывая заседание Кабинета министров.

"Закончилась самая тяжелая зима за столетие. Собственно, мы пережили восемь зим в то же время. Отопление в стране отключено. Что это означает? В первую очередь то, что без паузы должна начаться подготовка к новому отопительному сезону. И в целом к следующей зиме. Во время этой подготовки мы должны сделать выводы из уроков прошлой зимы и рассчитывать на самый жесткий вариант погодных условий. Сегодня же нужно начать техническую ревизию всех объектов, которые прекратили работу в зимнем режиме. Это задание для Минэнергоугля, Минрегиона и глав региональных администраций. «Тонкие места» нужно выявить до того, как они порвутся. Затем нужно сконцентрировать ресурсы на ликвидации выявленных потенциально опасных, аварийных ситуаций. В то же время системно, по регламенту проводить профилактические, восстановительные работы", - сказал Н.Азаров.

Он отметил, что особое внимание нужно привлечь к обучению и постоянному повышению квалификации персонала, который отвечает за работу объектов жизнедеятельности, сделать практические выводы по каждому случаю аварий во время отопительного сезона.

"И не только кадровые. Главное – как максимально подготовить людей к работе в самых сложных условиях", - подчеркнул премьер-министр.

Н.Азаров поручил провести анализ работы региональных штабов по обеспечению стабильного прохождения отопительного сезона. Спланировать организацию предотвращения аварий и проведения оперативных восстановительных работ на объектах жизнеобеспечения населения.

Кроме того, глава правительства требует обеспечить планирование и проведение ремонтных работ котельных и тепловых сетей; паспортизацию готовности жилых домов к следующему зимнему периоду с проверкой дымовых и вентиляционных каналов; подготовку маневренного ресурса автономных и, особенно, резервных источников энергообеспечения. Также, по словам Н.Азарова, необходимо проведение энергоаудита, разработка схем теплоснабжения населенных пунктов с целью оптимизации расходования тепла; определение ответственности каждого руководителя на всех уровнях за улучшение состояния расчетов за потребленные энергоносители.

Также Н.Азаров требует завершить на протяжении ремонтного периода оборудование котельных технологическими средствами учета; создать необходимый запас посыпочных, горюче-смазочных и ремонтных материалов и оборудования; продолжать работу по переводу котельных на альтернативные виды топлива.

"Следовательно, жду от всех руководителей энергичной, без пауз, работы. Надеюсь, никто не забыл пословицу о том, когда нужно готовить сани", - резюмировал Н.Азаров.