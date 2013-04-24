«ЭСТА Холдинг» разработала систему туристической навигации по Андреевскому спуску

Компания «ЭСТА Холдинг» совместно с дизайнером Игорем Скляревским разработала систему информационно-туристической навигации по Андреевскому спуску и готова инвестировать в нее 400 тыс. грн, сообщили в пресс-службе компании.

Система навигации включает в себя когда-то привычные для Андреевского спуска афишные тумбы – в верхней и нижней частях улицы, а также информационные стенды, которые будут рассказывать об истории Андреевской церкви, дома-терема, музея Ивана Кавалеридзе, замка Ричарда, гор Уздыхальницы и Замковой, «Театра на Подоле» и театра «Колесо», дома-музея Булгакова, Музея одной улицы, старинных усадеб.

В основу информационных сообщений легли малоизвестные истории, легенды и тайны обитателей Андреевского спуска, подготовленные исследователем истории Киева Владиславой Осьмак.

Компания готова инвестировать 400 тыс. грн в реализацию проекта навигации на Андреевском спуске, если проект будет поддержан киевлянами.

Как сообщал УНИАН, компания «ЭСТА Холдинг» инвестирует более 0,5 млн грн на выполнение первого этапа программы развития пешеходной инфраструктуры Андреевского спуска, предусматривающего реставрацию кованой лестницы, ведущей на Замковую гору.

Компания в сотрудничестве с киевским дизайнером Игорем Скляревским разрабатывает удобную и информативную систему навигации по Андреевскому спуску.

Ранее «ЭСТА Холдинг» решила отказаться от планов строительства торгово-офисного центра (ТОЦ) по ул. Фроловской на месте бывшей швейной фабрики «Юность» в Киеве после того, как ситуация со сносом трех зданий на Андреевском спуске получила широкий резонанс.

Справка УНИАН. Компания «ЭСТА Холдинг» - управляющая компания группы «ЭСТА» - холдинга недвижимости группы СКМ. Выступает в качестве инвестора и девелопера, а также осуществляет стратегическое управление объектами коммерческой, гостиничной и жилой недвижимости.

В группу «ЭСТА» входят отели «Донбасс Палас» (г. Донецк), «Опера» (г. Киев), Park Inn (г. Донецк), БЦ «Пушкинский» (г. Донецк), вторая очередь БЦ «Леонардо» (г. Киев), логистический комплекс (г. Днепропетровск), проект реконструкции ЦУМа на стадии реализации (г. Киев). Кроме того, в группу входит компания «ЭСТА Проперти Менеджмент», основной задачей которой является управление и эксплуатация функционирующих офисных помещений.