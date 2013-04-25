Количество недостроев в 2012 году сократилось на 3%

В Украине в 2012 году количество объектов незавершенного строительства сократилось на 3,3% - до 16,1 тыс. объектов, сообщает Государственная служба статистики.

По данным службы, по состоянию на 1 января 2013 года в стране насчитывалось 16 109 недостроев. Из них 6 тыс. (или 37,3%) находились в стадии строительства, а на 10,1 тыс. (62,7%) строительство приостановлено или законсервировано.

Больше всего недостроенных объектов сосредоточено в Донецкой (8,3% общего количества в стране), Харьковской (6,1%) областях, Крыму, Житомирской и Львовской областях (по 5,5%), меньше всего — в Севастополе и Ривненской области (1,8% и 1,9% соответственно).

В Госстате сообщили, что на территории 21 региона страны количество временно приостановленных или законсервированных объектов превышало количество строящихся объектов. В частности, в Кировоградской и Житомирской областях, Крыму доля таких объектов составила 88,7%, 83,8% и 82,5% соответственно. Основной причиной прекращения строительства, по оценкам застройщиков, является отсутствие финансирования.

Среди объектов незавершенного строительства насчитывалось 10 943 зданий и 5 166 инженерных сооружений, строительство большинства из них приостановлено или законсервировано (соответственно 64,3% и 59,3% от общего количества).

По данным Госстата, более трети зданий незавершенного строительства (3731 объект общей площадью 18,538 млн кв. м) составляют жилые здания, из которых в стадии строительства находилось 1298 объектов (площадью 12,195 млн кв. м), а строительство 2433 зданий (площадью 6,343 млн кв. м) временно приостановлено или законсервировано.

Доля строящегося жилья была наиболее весомой в Тернопольской (83,2% общего количества жилых зданий в регионе), Ивано-Франковской (80%), Ривненской (76,5%) областях и в Киеве (75, 9%). В то же время, в Кировоградской и Житомирской областях она составляла лишь 1,9% и 3,2% соответственно.

В Госстате отметили, что из общего количества незавершенных нежилых зданий продолжалось строительство 2608 (36,2%) объектов, а строительство 4604 (63,8%) объектов временно приостановлено или законсервировано.

Из общего количества незавершенных инженерных сооружений 2102 (40,7%) продолжали возводить, строительство 3064 (59,3%) временно приостановлено или законсервировано.

По данным службы, строительство 1093 объектов с высоким уровнем строительной готовности (91-99%) временно приостановлено или законсервировано. Больше всего таких объектов находится в Крыму (98), Волынской (91), Донецкой (86) и Житомирской (77) областях.

В Госстате также сообщили, что в Киеве на 1 января 2013 года насчитывается 596 объектов незавершенного строительства, из которых строительство 410 продолжалось, 170 — временно прекращено, 16 — законсервировано.

Из общего количества недостроев 245 объектов — жилые здания, 255 — нежилые.

Как сообщал УНИАН, в Украине на протяжении 2011-2012 годов введено в эксплуатацию 1854 объекта незавершенного строительства.

Справка УНИАН. По данным Госстата, в Украине на 1 января 2012 года насчитывалось 16,7 тыс. объектов незавершенного строительства, что на 8,8% меньше аналогичного показателя на 1 января 2011 года.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: В Украине 60% недостроев подлежат сносу – глава Минрегиона