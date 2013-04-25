В центре Одессы построят крупный торгово-развлекательный комплекс

Архитектурно-градостроительный совет при управлении архитектуры и градостроительства Одесского городского совета одобрил строительство в центре города крупного торгово-развлекательного комплекса.

Об этом УНИАН сообщили в управлении информации горсовета.

Согласно сообщению, 24 апреля состоялось заседание градостроительного совета, на котором рассматривался детальный план территории, прилегающей к Таможенной площади и Одесскому торговому морскому порту от Центрального парка культуры и отдыха им. Тараса. Шевченко до Военного спуска.

Заказчик данной разработки - управление архитектуры и градостроительства горсовета, план разработан специалистами Украинского Государственного научно-исследовательского института проектирования городов «Дипромисто» (Киев).

На рассмотрение градостроительного совета был вынесен проект 12-этажного торгово-развлекательного центра, который планируется разместить в районе Таможенной площади. Сооружение включает в себя торговые площади, кинотеатр, детский центр. Согласно планам разработчиков, улицу Приморскую в будущем можно будет расширить до 15 метров, а Деволановский спуск сделать пешеходной зоной.

Как сообщает управление, у градостроительного совета возникли вопросы по этажности комплекса, транспортной инфраструктуре, а также – возведению на углу Военного спуска автозаправочной станции. В результате проект принят с замечаниями, которые должны быть учтены разработчиками.