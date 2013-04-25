Доля ипотеки в структуре новых кредитов снизилась до 1% - НАБУ

Согласно статистике Национального банка Украины, доля ипотеки в структуре выданных банками новых кредитов в январе-феврале 2013 года не превышает 1%, в то время как по итогам 2012 года этот показатель составил 3,9%.

Об этом УНИАН сообщила пресс-служба Независимой ассоциации банков Украины (НАБУ).

Согласно сообщению, на начало марта 2013 года удельный вес ипотечных кредитов в розничном кредитном портфеле банковского сектора Украины составил 32%, при этом средняя ставка по ипотечным кредитам, предоставленным в течение февраля в национальной валюте, составляла 19% годовых. Как полагают эксперты НАБУ, ипотека развивается очень сдержанно, в том числе в связи с достаточно высокими процентными ставками, и на данном этапе необходимым условием расширения ипотечного кредитования является государственная поддержка.

Также сообщается, что в рамках программы удешевления ипотеки «Доступное жилье», предусматривающей компенсацию процентных ставок по кредитам в размере 13%, на 2013 год в бюджете заложено финансирование в размере 300 млн грн. В первом квартале 2013 года на выполнение программы из госбюджета было выделено 50 млн грн (100% запланированного объема) и предоставлено 80 кредитов на сумму свыше 15 млн грн.

Как сообщал УНИАН, согласно заявлению главы правления Государственного фонда содействия молодежному жилищному строительству Леонида Рысухина, за период с начала года до конца апреля по программе удешевления стоимости ипотечных кредитов получили кредиты 215 семей на сумму 47 млн грн.

Министерство регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства Украины в 2013 году рассчитывает на заключение гражданами 6,7 тыс. ипотечных договоров в рамках программы удешевления ипотеки под 3%.

В 2012 году механизмами льготного долгосрочного кредитования молодых семей и государственной поддержки для строительства доступного жилья воспользовались 2 857 семей, что в 2,3 раза больше, чем в 2011 году.